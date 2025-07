Kivételes kötelék: ezt a kapcsolatot nehéz szavakba önteni, ezt érezni kell (galéria, videó)

A Rencsi Lovasudvar kapuja ismét nagyra nyílt a gyerekek és persze a látogatók előtt. Futott is elénk Lottó, a Welsh terrier, és tisztes távolból jelzett a gazdinak: megjöttek a zaolosok. A lovak nyugodtabban viselkedtek, persze nem lehetett okuk panaszra, a fiatalok a lovas tábor egy hete alatt nagyon megkedvelték az állatokat.

A foltos póni, Merész a legkisebbek kedvence lett a lovas táborban.

Fotó: Szakony Attila

Lovas tábor: több mint húsz éve

– Több mint húsz éve tartunk folyamatosan táborokat gyerekeknek – mondta Horváth Renáta lovasoktató, házigazda Nagyrécse melletti Bacónak-hegyen. – Talán most annyi a különbség, hogy 6 és 16 éves korig vannak fiatalok. A lovak és gyerekek mindig is jól kijöttek egymással, de most azt érezzük, hogy a különféle generációk között a ló a legfontosabb kapocs. Kiválóan szót értenek az idősebbek a gyerekekkel, egymásra hangolódtak és még a személyiségük is alakul, a kommunikációjuk fejlődik. A 14 fős csapatunkban a legkisebbek, a kezdők ismerkednek a lovakkal, a haladók pedig rendszeresen és többet lovagolnak, gyakran a nap második részében is lóra ülhetnek.

Lovak, kutyák és emberek a lehető legnagyobb összhangban

Fotó: Szakony Attila

Fontos a szabályok ismerete

Hozzátette: minden tábori foglalkozás bemutatkozással és szabályismertetéssel kezdődik. Különös tekintettel arra, miként kell viselkedni a lovak közelében. A gyerekek megtanulják a rendszerességet, ezek az állatok másképpen táplálkoznak, mint az emberek. A gyerekek feladata a ló szőrét a nyereg alatt és körülötte letisztítani, megvizsgálni a patájukat, az esetlegesen beleragadt követ eltávolítani. A ló sörényét és farkát kifésülni és rendbe tenni.