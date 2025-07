Ebben legalább gyümölcs van! – Tényleg már csak az a lekvár jó, amit magunk készítünk?

Dübörög a befőzési szezon, sok házban rotyognak a fazekakban a lekvárok, az üvegek kimosva, fertőtlenítve várják, hogy a forró lekvárt beleöntsük. A házakból szálldos a fortyogó baracklekvár semmivel össze nem téveszthető illata. Most ennek van a szezonja, de szálldosott már eper- és málnaillat is, és hamarosan a szilvalekvár-illat stimulálja a szaglószerveket. Már ahol a háziasszony úgy dönt: érdemes foglalkozni a lekvárkészítéssel. Mert, ha utánaszámolunk, azonnal látszik, hogy nem sokkal olcsóbb az otthon készített, mint a termelői piacokon kapható házi lekvár, ráadásul, ha a pár száz forintos különbséget nézve belegondolunk az otthoni főzés "vesződségébe", akár vissza is léphetünk a házi lekvár készítésétől. Legtöbben mégsem tesszük.

A lekvárkészítés sokak számára nem csak egy házimunka: a hazai lekvárban benne a kertünk íze, a készítő lelke, az otthon szeretete.

Fotó: Antal Anita

Lekvárkészítés otthon? Vagy inkább kényelmes beszerzés piacon?

A málna és az áfonya kilója 3-4 ezer forint körül volt (illetve van) a piacon. A nagykanizsai piacon a most szezonális sárgabarack kilója 1600-1700 forint, a hévízi termelői piacon a sárgabaracknál láttunk 1600, de 2700 forintos kilónkénti árat is, itt nyilván a minőség is nagyon eltérő volt. A zalaegerszegi piacon 1600 forint egy kiló sárgabarack. Ha tíz kiló barackból főzünk lekvárt, akkor maga a gyümölcs 16 ezer forint (legalább).

Egy kis lekvár-matek

Egy kiló barackhoz ha csak fél kiló cukrot teszünk (bár nagymamám sose engedte 700 grammnál alább), akkor az körülbelül 200 forint, tíz kilónál 2000. Tíz kiló barackból nagyjából 20 kétdecis üveg lekvár jön ki, ez így 900 forint per üveg. De ugye meg kell venni az üveget, a fedőt hozzá, a gáz sincs ingyen és az idő, amit ráfordítunk, sem kevés. Különösen, ha például a barack esetében maradunk a hagyományos "leforrázzuk, forrón lehúzzuk a héját és kimagozzuk" eljárásnál. Summa summárum, ha mindent összeadunk, pár száz forinttal jön ki kevesebből az otthoni készítésű lekvár a piacinál. Merthogy a kanizsai piacon egy üveg sárgabarack lekvár ára 1600-2000 forint, a hévízin ugyanez 2500 forint volt ott jártunkkor. Igaz, nagy tételes főzésnél azért a pár száz forint üvegenkénti spórolás már nem elenyésző összeg.