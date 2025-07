60 millió forintos baba? – A Labubu őrületnek jártunk utána

Az embernek, ha gyereke van (és nem egy üvegbúra alatt tartja), akkor azt veszi észre, hogy szép lassan a küszöb alatt bekúsznak olyan tárgyak, amikről azt sem sejti, hogy micsodák, és csak pislog nagyokat, hogy a gyereke viszont "mindent is" tud róla. Ilyenkor kénytelenek vagyunk mi is utánanézni, hogy az újabb "csoda" mi is valójában, ha nem akarunk teljesen boomernek tűnni a gyermek szemében. Így történet ez velem is, és néhány kattintás után megtudtam: a Labubu karaktert egy hongkongi művész, Kasing Lung alkotta meg 2015 körül, eredetileg egy illusztrált mesekönyv/képregény részeként. A karakter neve nem jelent konkrét dolgot, de személyisége és megjelenése azonnal felismerhető: széles vigyor, kilógó hegyes fogak, nagy, kíváncsi szemek és hosszú, mókás fülek.

2019-ben a Pop Mart nevű kínai dizájnjáték-óriás vette szárnyai alá a figurát, és elkezdte különféle vakdobozos sorozatokban árusítani – innentől kezdve Labubu kultikus státuszba emelkedett.

Vakdobozban lapul a Labubu szörnyike

Fotó: Mészáros Annarózsa

Miért szeretik a gyerekek és a sztárok a Labubu figurát?

Gyerekeknek: aranyos és játékos

Bár elsőre nem klasszikus "édes" baba, Labubu bohókás, pufók formája és vicces arcberendezése miatt a gyerekek szívesen játszanak vele. A figura különböző ruhákban, karakterekben és pózokban jelenik meg – van kalóz Labubu, tündér Labubu, sőt: még sci-fi verzió is.

Sztároknak: dizájnikon és státuszszimbólum

A hírességek, mint Lisa a Blackpink-ből, Rihanna, David Beckham vagy Madonna is gyakran posztolnak Labubu figurákkal – számukra ez egy kultikussá vált dizájntárgy, amely egyszerre képvisel kortárs művészetet, nosztalgiát és trendiséget.

Csak a bontáskor derül ki, hogy milyen figura lapul a zacskóban

Fotó: Mészáros Annarózsa

Sötétebb párhuzamok – Pazuzu öröksége?

A népszerűség árnyoldala, hogy egyesek a Labubu figurát az ősi babilóniai démonhoz, Pazuzuhoz hasonlítják. Pazuzu legismertebb filmes megjelenése Az ördögűző című horrorfilmhez kötődik, ahol démoni arcával és kitátott fogas szájával kelt félelmet.

Bár Kasing Lung sosem utalt arra, hogy Labubu démoni lenne, sokan felfigyeltek a hasonlóságra: