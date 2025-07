Oroszlánok szabadultak el a zalai fürdővárosban - ez mindenkinek bejön!

Egyedi helyszínen különleges program várt helyieket, környékbelieket és vendégeket Zalakaroson a közelmúltban, két alkalommal is. A Zalakarosi Turisztikai Egyesület szervezésében szabadtéri filmvetítés volt a termáltó partján. Hatalmas vászon előtt, a csillagos ég alatt, ki széken, ki pokrócon, ki a nordic walking botjából hevenyészve készített ülőkén, gyerekek, felnőttek, a legapróbbtól az idős korosztály tagjaiig vették örömmel a kezdeményezést és a különleges szabadtéri élményt.

A különleges szabadtéri élmény Farkas Mária, Káldiné Kopcsándi Szilvia és Káldi Zsigmond számára is vonzó programnak bizonyult.

Fotó: Strobl Gábor

Különleges szabadtéri élmény

A legutóbbi vetítésen különösen sok gyerek vett részt, hiszen a Mufasa - Az oroszlánkirály című film volt "terítéken". Ám nem csupán kicsiket vonzott a lehetőség.

- Fantasztikusan jó ötlet, hihetetlenül szép és tágas a helyszín, rengeteg ember, különleges program! - lelkendezett az előadásra várva Káldi Zsigmond, aki párjával, Szilviával, és szomszédjukkal, Farkas Máriával érkezett a vetítésre.

- Itt Zalakaroson nem volt még ilyen, de hát ez valami fantasztikusan jó kezdeményezés, itt voltunk az előző vetítésen is, és úgy döntöttük: ezt sem hagyjuk ki - mondta Káldiné Kopcsándi Szilvia.

A több száz néző között rengeteg gyerek várta izgatottan Mufasát és társait a zalakarosi termáltó partján. Fotó: Strobl Gábor

Mozizás a csillagos ég alatt

Így volt ezzel Farkas Mária is:

- Az első vetítés is már teljesen magával ragadott. Nem is feltétlenül a film, hanem ez a közeg! Fiatalok, idősek együtt, hallod a másik vidámságát, látod a csillogó szemeket, valahogy közel érzel magadhoz mindenkit, és közben a csillagos ég feletted..., ezt nehéz is szavakba önteni! - mondta elragadtatottan.

Senkit nem zavart, hogy a filmbe időnként "belebeszélnek" a gyerekek, vagy éppen futkosnak kicsit a tömeg körül, ahogyan az sem, ha néha egy-egy néző valahol távolabb ismerőst fedezett fel és integetéssel köszöntötte.

A szervezők folytatást ígérnek

Osztatlan sikert aratott a kezdeményezés, és a jó hír: idén nyáron még két alkalommal lesz szabadtéri vetítés Zalakaroson, a termáltónál:

augusztus 14-én a Futni mentem,

augusztus 21-én pedig a Mamma mia! várja a közönséget.

Természetesen csak akkor, ha jó idő lesz. Ha esne, a szervezők mindenképpen keresnek másik, vetítésre alkalmas időpontot.