Ön is kullancstenyésztő? Ha ilyen növényt ültet, tuti hogy betelepszenek a vérszívók!

Sajnos a kertekben, de még a városi parkokban, játszótereken is mind többször észleljük a kullancsok jelenlétét, ugyanakkor van olyan növény, amelynek ültetésével kifejezetten kullancstenyésztőkké válhatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. A kertek egyik éke, a páfrány gyűjtőhelye lehet a kullancsoknak. Ez azonban semmiképp nem jelenti azt, hogy száműzzük ezt a csodaszép növényt. Érdemes azonban körültekintően telepíteni és gondozni.

A kullancsok a kertben gyakran előfordulnak, és sokszor mi magunk vonzzuk oda őket. A növénytelepítésnél érdemes erre figyelni.

Forrás: Kertbarát Magazin

A kullancsok a nedves, árnyékos búvóhelyet kedvelik

A kullancsok nem magát a páfrányt kedvelik, hanem az általa teremtett környezetet. A páfrányok sűrű levelei között nedves, árnyékos búvóhelyet találnak, ami ideális a számukra. Ezek a körülmények megkönnyítik a gazdatestre való várakozást. A kullancsoknak ugyanis magas páratartalomra van szükségük, hogy ne száradjanak ki. A páfrányok sűrű lombozata segít megtartani a nedvességet a talajban és a levegőben egyaránt. A nagy, széles levelek árnyékot adnak, s ez tovább növeli a páratartalmat a növény közvetlen környezetében. Így válik a páfrány ideális helyévé ezeknek a vérszívóknak - persze főként akkor, ha ezek a növények a falak tövében, vagy más növényekkel sűrűn összeérve nőnek.

Így tehető biztonságossá a kert:

Ám nem kell kiirtatunk a páfrányainkat! A probléma orvosolható a páfrányok jól szellőző, naposabb helyekre való telepítésével, de az is jó megoldás, ha kaviccsal, mulccsal elválasztjuk ezeket a füves területektől. Ez csökkenti a nedvességet és a kullancsok mozgásterét. Fontos a páfrányok alatti folyamatos takarítás, a terület tisztán tartása. Ám a cédrusmulcs alkalmazása is hatásos, ez ugyanis természetes rovarriasztó, és segíthet távol tartani a kullancsokat. Ha állatot tartunk, érdemes rendszeresen átnézni a testét, hiszen hordozhat kullancsokat.

rendszeresen nyírjuk a füvet,

gereblyézzük össze a lehullott leveleket,

ritkítsuk, metsszük a sűrű növényzetet és

kerüljük a nedvességmegtartó növényi törmeléket! Ne mondjunk le a páfrányról, de inkább szellős helyre ültessük!

Alkalmazások, melyek a kullancsok beazonosítását segítik

Az Agorinfón olvasható, hogy Magyarországon nagyjából 20-30 kullancsfaj él, ezek egy része a Hyalomma fajok által szintén kedvelt gazdaállatokon élősködik. A Hyalomma kullancsok, melyek a krími-kongói vérzéses láz vírusát hordozhatják, több szempontból is különböznek a széleskörűen ismert magyarországi kullancsoktól: nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható. Az azonosítást segíti a PragmaTick alkalmazás, amely iOS és Android operációs rendszeren is elérhető. Az applikációt az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium és az európai uniós Pragmatick cost pályázat segítségével alkották meg a HUN-REN ÖK Evolúciótudományi Intézet kutatói egy informatikus csapat segítségével.