Meghökkentő balatoni krimi: nyomtalanul eltűnt egy nő a Kékszalag versenyen

Abban talán nincs túl sok meglepetés, hogy a nyári könyveladási listákat a könnyed tartalmú művek vezetik, de az már igazán izgalmas, hogy az eladási listák alapján három balatoni krimi viszi a prímet a magyar olvasók között. Különösen jó hír ez azért, mert hévízi krimiíró könyve is a toplistán van.

A Libri könyvkiadó júniusi és júliusi eladásai alapján elmondható, hogy – mint minden évben – a nyári időszakban a krimiket, a fantasyket, a romantasyket és a romantikus regényeket vásárolják az olvasók, és nagy sikere van az életmódkönyveknek is. Nekünk, akik a Balatonból is magunkénak mondhatunk egy csipetet, különösen jó hír, hogy az eladások egyértelműen mutatják: a magyar olvasók kedvelik a Balatonhoz kapcsolódó regényeket, történeteket, ezekből nagyon sok fogyott az idei nyáron.

Balatoni krimit olvasni a Balaton partján? Izgalmas és borzongató nyári olvasmányok a Balcsiról a toplistán.

Fotó: Antal Anita

Eltűnt egy nő a Kékszalagon– balatoni krimi ígér vízparti izgalmakat

A balatoni krimik egyik legolvasottabbja Fábián Janka A békeidők szerelmesei című regénye, valamint Kollár Betti Esküdt ellenségek című könyve. Fábián Janka a századelő Balatonfüredének világát eleveníti fel, Kollár Betti könyve pedig két keszthelyi gimnazista vetélkedésből kialakuló románcát mutatja be. A topkategóriás balatoni krimik között találjuk Szlavicsek Judit Végzetes Kékszalag című művét, amely a vitorlásversenyhez kapcsolódó bűnesetet dolgoz fel. Szlavicsek Judit Hévízhez is erős szálakkal kötődő író, a fürdőváros kulturális nagykövete is egyben. Az alkotó évek óta a Balaton közelségében él, közvetlen közösségimédia-posztjai pedig elárulják azt is, hogy rendszeresen fut a Hévízi-tónál, edz Keszthelyen, egyszóval: testközelből ismeri a vidéket, így írásainak a környéket bemutató részei abszolút megalapozottak.

"Csak bízni tudok benne, hogy majd szeretitek"

A Végzetes Kékszalag című munka elkészültekor a következőket jegyezte fel Facebook-oldalán:

"Kevés ennél összetettebb érzést ismerek, mint mikor elengedek egy történetet. Előbb kalapál a szívem, beleragadok egy zenébe, amit újra és újra meg kell hallgatnom, aztán jön az eufória, nem sokkal később a büszkeség, de persze hamar megérkezik a nyomában a kétely és a bizonytalanság, de most nem ennek a helye van. Ma csak vége van, lezárult egy újabb ilyen korszak, egy újabb remetelét és ismét szabadon élhetek, a történet elengedett. Én ezt most így szerettem volna elmesélni, és csak bízni tudok benne, hogy majd szeretitek."