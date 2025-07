Titokban jött el hozzánk a köztársasági elnök – Melinda története, amit nem látni a híradóban (galéria)

– A köztársasági elnök úr most is meglepett. Nem hivatalosan, nem nagy kísérettel, de eljött. És hozott tartós élelmiszert – nem az államtól, hanem a saját pénzéből, a barátaival együtt vásárolva. Ez nem protokoll-ajándék volt, hanem személyes segítség - fogalmaz az alapítvány első embere.

Az elnököt és kíséretét Melinda egy családhoz is elvitte.

– Olyan bizalmat kaptam, amit alig tudtam felfogni. Az elnök úr beült mellém a kocsiba, s vittem őt egyik helyről a másikra. Úgy beszélgettünk, mint két ember. Nem volt benne semmi fennhéjázás. Kérdezett, figyelt, nevetett, értett - árulja el Pusztai Melinda Alexandra.

A köztársasági elnök támogatásából vásárolta az alapítvány az autót, amely a mindennapokban a legnagyobb segítség

Forrás: Sándor Palota

„Sokan kiléptek a csoportomból, mert azt hitték, eladtam magam”

Az első látogatás után Melinda súlyos támadásokat kapott. Nemcsak kívülről, hanem a saját közösségéből is sokan elfordultak tőle.

– Azt mondták, befeküdtem a hatalomnak. Hogy én is megvehető vagyok. De az én alapítványom mindig is politika- és vallásmentes volt. Tiszteletben tartom mások hovatartozását, ez nem is kérdés. Nem volt és nem is lesz politikai poszt tőlem. Engem nem érdekel, ki kire szavaz – engem csak az érdekel, kinek van szüksége segítségre - reagál a vádaskodásokra.

Szerinte az igazi szégyen az, hogy ma Magyarországon egy hivatalos segítségnyújtás mögött rögtön politikai szándékot keresnek az emberek.

– Szégyellnem kellene, hogy kaptunk támogatást? Hogy eljött hozzánk az ország első embere? Hogy segített? Nem, ezt nem szégyellni kéne, hanem örülni neki. Azért kérlek meg téged, hogy ezt írd meg, mert szeretném, ha értenék: ez nem politikáról szól, hanem emberségről - teszi hozzá.

Melindát sok támadás érte az első látogatás után

Forrás: Sándor Palota

Túlélésből építkezés – egy alapítvány hétköznapjai

A Egész évben adni jó Alapítvány működtetése nem csak logisztika, hanem túlélés is.

– Havonta több mint kétszázezer forintba kerül a fenntartás – könyvelő, közös költség, járulékok. Én magam is eljárok takarítani, hogy ez meglegyen. Sokan nem látják, mennyi munka van mögötte. A tárgyi adományok nem fedezik a rezsit. Nekem ez nem teher, de a saját fizikális kapacitásaim is végesek - sorolja Pusztai Melinda Alexandra.

Az alapítvány vezetője azonban nem adja fel. Mint mondja: "A gyerekek öröme, a családok hálája, az óvodák visszajelzése ad erőt.