Kitűnő lett a bizonyítványuk! – Bemutatjuk a Színötösöket (képgaléria)

Hagyomány már a Zalai Hírlapnál és a zaol.hu oldalon, hogy minden évben bemutatjuk azokat az általános iskolás diákokat, akik a most lezárult tanév végén kitűnő bizonyítványt vihettek haza, és szüleikkel együtt vállalták, hogy sikerükkel a nyilvánosság elé lépnek. Az idei Színötös felhívásunkra több mint 110 érvényes jelentkezés érkezett a vármegyéből. A diákokat sorozatban mutatjuk be. Hírportálunkon kedden jelent meg az első rész, most pedig folytatjuk az összeállítást. Kattintson a galériára, hogy megismerje azokat a tanulókat, akikre mindannyian büszkék lehetünk!