Volt, akiről azt mondták, nem lehet gyereke, aztán mégis lett! – ízelítő egy különös, de működő módszerből

„A hullámokat nem lehet megállítani, de szörfözni megtanulhatsz” – idézi egyik régi gyógyközpontjának mottóját Böheim Rita kineziológus, szomatodráma játékvezető. Nem terapeuta – ezt különösen hangsúlyozza –, mégis emberek tucatjai keresik fel nap mint nap, hogy mélyebb válaszokat találjanak testi és lelki elakadásaikra. De mit is jelent ez a gyakran misztikusnak tűnő szó: kineziológia?

A kineziológia lényege: „A hullámokat nem lehet megállítani, de szörfözni megtanulhatsz”

Forrás: Getty Images

„Ami húsz éve történt, ma fáj” – tükröt mutat a kineziológia

Böheim Rita első találkozása a kineziológiával szinte véletlenszerű volt. Pszichológiai tárgyakat tanított, amikor meghívott egy előadót az órájára. Az ott látott gyakorlat meglepő és mély hatást tett rá.

– Ott, az órán, egy diákon dolgozott a kineziológus, és azonnali változást láttam. El sem akartam hinni, hogy létezik ilyen. Akkor kezdtem tanulni, 1998-ban, és 2000-ben diplomáztam is - meséli.

Hangsúlyozza: a kineziológia nem ötnapos tanfolyam, hanem hosszú és komoly képzés eredménye. Ráadásul nem árt, ha az ember pszichológiai alaptudással is rendelkezik – ő maga a neveléstudomány mellett pszichológiai képzéseken is részt vett.

Mi történik egy oldás során?

A kineziológiai ülés során nem a klasszikus értelemben vett „kezelés” történik, hanem oldás. Ez a kifejezés arra utal, hogy a múltbéli, gyakran tudattalanul hordozott stresszcsomókat „oldják fel” különféle módszerekkel.

– A test tudja, hol van a probléma. Nem nekem kell kitalálni. Az izomteszt pontosan megmutatja, hogy hol van az a pont, ahonnan az elakadás ered - magyarázza Böheim Rita.

Ez a teszt – általában a deltaizom vizsgálatával – a test reakcióját méri különféle kérdésekre. Az izom megtartja vagy elgyengíti a tartást, így reagál a tudattalan.

A „viselkedési barométer” nevű eszköz egyfajta érzelmi térkép, amely segít megérteni, milyen tudatos és tudatalatti érzések állnak egy adott probléma hátterében. Rita ezt a folyamatot egy „belső nagytakarításhoz” hasonlítja, ahol kis puzzle-darabokat illesztünk a helyükre.

Böheim Rita kineziológus, szomatodráma játékvezető segít eligazodni lelkünk gubancaiban

Fotó: Mészáros Annarózsa

Nem a múltat kutatjuk, hanem az utat keressük

Böheim Rita szerint az emberek gyakran túl gyors megoldásokat keresnek, miközben a problémáik évtizedek alatt alakultak ki. Egy kineziológiai folyamat nem egyik napról a másikra működik. Egy-egy „oldás” után gyakran 3-4 hét szünet szükséges, hogy az új információk beépüljenek.