Kinek lesz ingyenes a poggyász? Így változhat a repülés 2026-tól

Fogyasztóvédelmi konzultáció itthon a témában

A rejtett költségekkel a légitársaságok szándékosan megtévesztik a fogyasztókat. Ez a gyakorlat is szerepelt a magyar kormány áprilisban indított online fogyasztóvédelmi konzultációjában, amelyben a légiutasjogokkal kapcsolatos szabályozásról is elmondhatták véleményüket a polgárok. A légi közlekedés esetében közös európai szabályozás is van. Az online beérkezett válaszokat nyáron értékelik, s egyes jogszabályokon szigorítani fognak az őszi törvényhozási időszakban, hangzott el nemrégiben egy zalaegerszegi sajtótájékoztatón.