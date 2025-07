Tömeg, koncert, varázslat – Minden eddiginél nagyobbat szólt a 2025-ös KeszthelyFest!

Keszthely városa idén nyáron ismét bizonyította kulturális és szervezési erejét: a 2025-ös KeszthelyFest nemcsak látogatószámában döntött rekordot, hanem szakmai színvonalában és gazdasági hatékonyságában is új mércét állított fel a térség fesztiváljai között. Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott dr. Tóth Gergely Keszthely város polgármestere és Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója, amelyben beszámoltak a 2025-ös fesztivál eredményeiről.

A Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar is fellépett a KeszthelyFesten, az élő legendával, Novai Gáborral az élen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Sikerszámokat hozott a 2025-ös KeszthelyFest

– A Balaton legnagyobb és legsikeresebb ingyenes összművészeti fesztiválját tartottuk meg idén Keszthelyen – mondta dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere a sajtótájékoztatón. – Kicsit izgultunk, hiszen most először vettük teljes mértékben saját kézbe a szervezést, de azt kell mondjam: sikerült. Több mint 15 ezren látogatták meg a rendezvényt, és ez nem csak becslés, hanem mobiltelefonos jelenlétméréssel is alá van támasztva. Külön öröm számomra, hogy nemcsak színvonalban tudtunk emelni, hanem gazdaságilag is hatékonyabbak voltunk – körülbelül fele annyi pénzből szerveztünk kétszer olyan jó fesztivált. Tematikában is sokszínűek voltunk, a nagy koncertek mellett például a Tolkien Napok programját is sikerült színvonalasan beillesztenünk. Célunk, hogy ezt a rendezvényt akár nemzetközi szintre is emeljük a jövőben. És ami különösen fontos: szeretnénk elindítani egy fenntarthatóbb irányt is. Bebizonyítottuk, hogy nem kell külső vállalkozásokra hagyatkoznunk, meg tudjuk oldani házon belül is – sőt, jobban – tette hozzá a polgármester.