Mit mutatnak a kerékpáros útburkolati jelek? - a többség nem tudja, s emiatt nagyon sok a baleset

A kerékpáros útburkolati jelek ismerete mind a bringások, mind az autósok számára kiemelten fontos, számos félreértés, még inkább sok baleset lenne megelőzhető. A kerékpáros útburkolati felfestések esetében a kerékpársávot, a nyitott kerékpársávot és a kerékpáros nyomot különböztethetjük meg, mindegyikre más és más szabályok vonatkoznak.

Sok helyütt nemcsak a kerékpáros útburkolati jelek kopottsága, de az azokhoz fűződő téves tudás is gondot okoz a bringás közlekedésben.

Fotó: Antal Anita

A kerékpáros útburkolati jelek bringásra és autósra nézve is irányadóak

A legegyértelműbb jelölés a hagyományos kerékpársávé: folytonos, sárga vonal választja el a kerékpársávot az úttest jobb szélén annak többi részétől. Ez a sáv a biciklisek egyirányú közlekedésére szolgáló forgalmi sáv. Megléte esetén a kerékpáros az adott haladási irányban csak itt és csak a jelölt irányban közlekedhet. Kerékpársávon autó nem állhat!

Nyitott kerékpársávnál vigyázni kell, mert más jármű is megjelenhet

A nyitott kerékpársávot az úttesten fehér szaggatott vonal jelzi, kerékpárt mutató burkolati jellel kiegészítve. Használata ugyanúgy kötelező a bicikliseknek adott haladási irány esetén, mint a hagyományos kerékpársáv esetében. A nyitott kerékpársáv lényege ugyanakkor, hogy

a jelölt forgalmi sáv ugyan a kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgál,

ám emellett különleges esetekben, így például az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében más jármű is igénybe veheti, a szabályok betartása mellett.

A jobbra kanyarodást is innen kell megtenniük.



Ki-ki a maga útján kellene, hogy haladjon, ha a felületen bringás és gyalogos osztozik. Fotó: A.A.

Van, hogy osztozni kell az úton

S ami a kezdő képen is látszik (illetve sajnos alig látszik): az az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom. A jel egy sárga kerékpár és egy két vonalból álló nyíl az úttesten, nem elválasztva attól, tehát autóval is rá szabad hajtani, sőt, gyakran a parkolóhelyektől sincs igazán elkülönítve. Ez jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az autósok számára pedig jelzés arra, hogy az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével. Amit sok kerékpáros rosszul tud: a kerékpáros nyomon az autókkal meg lehet állni, sőt tartósan parkolni is lehet, nem kérhetők számon azért, mert "kerékpárúton" parkolnak. A jelölés kizárólag figyelemfelkeltő szereppel bír.

Fontos még, hogy több településen is egyetlen, szélesebb úton osztoznak biciklisek és gyalogosok. Ilyen esetekben a felfestések kijelölik a bringás és a gyalogos forgalom helyét, tehát azon a jelölésen kell haladnia a kerékpárosnak, melyen a rá vonatkozó ikon látható.