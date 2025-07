Kenguruszerelem a Balatonnál – egyre bővül a zalai állatpark (videó)

Izgalmas fordulat a cserszegtomaji Pilikán Park - Balatoni Madárparkban: három fiatal nőstény kenguru érkezett Budapestről, hogy társaságot nyújtsanak a park sármos hímjének, Jeffersonnak. A látogatók már most megleshetik az új lakókat – bár még kissé félénken szemlélik a világot.

Folyamatosan bővül az állatkert: kenguruk érkeztek a Pilikán Madáparkba

Forrás: Pilikán Madárpark

– A hét elején érkeztek az új lakók Budapestről. Jefferson nevű hímünknek most lett egy háromtagú háreme, ivarérett nőstényekről van szó, így jó eséllyel jövőre már kis kenguruk is szaladgálhatnak nálunk – meséli Rigó Gábor, a madárpark vezetője.

Új hely, új élet – de már láthatók a kenguruk!

A kengurulányok jelenleg a beszoktatás időszakában vannak. Egyelőre nem kérnek a kézből adott finomságokból, de ez nem szegi kedvét az állatgondozóknak.

– Új hely, idegen környezet – ilyenkor természetes, hogy nem vetik rá magukat az ételre. De dolgozunk rajta! – mondja nevetve Gábor.

És hogy honnan jöttek? Egy budapesti magánszemélytől, aki biztos kezekbe akarta adni kedvenceit. A park ideális hely a kenguruknak: tágas kifutó, nyugodt légkör, és most már társaság is akad.

Hamarosan kikandikálhatnak az erszényből!

A cél természetesen nem titok: utódokat szeretnének. És ha minden jól alakul, jövőre már kis kenguruk is megjelenhetnek az erszényekből.

– A nőstény körülbelül 30–32 napig vemhes, a kicsi ilyenkor még csak másfél centis. Megszületik, belemászik az erszénybe, rácsatlakozik a mamájára, és ott növekszik tovább – magyarázza Gábor. – 7–8 hónapig ott lakik, eleinte csak nézelődik, később már ki is hajol, ismerkedik a külvilággal. De még nem jön ki teljesen.

A nőstény kenguruk egyébként 18 hónapos korukra válnak ivaréretté – éppen, mint az újonnan érkezett hölgyek. A romantika tehát adott, már csak egy kis idő és türelem kell.

Simogatók, malacbébik és ajándék visszatérőjegy

A kenguruk mellett más izgalmak is várják a látogatókat. A parkban most például 19 kismalac is csámborog – két anyamalac jóvoltából –, akiket szintén meg lehet nézni, sőt akár megsimogatni is.

És ez még nem minden! A nyári szezonban minden nap 10 és 18 óra között várják a vendégeket, akik kipróbálhatják az emu-, nyuszi-, selyemtyúk- és törpekecske-simogatót is.