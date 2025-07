Íme Zala vármegye legjobb strandjai 2025-ben – megszülettek a Kék Hullám Zászló eredmények

A települések első emberei tudják, hogy együttes erővel képesek közös céljaikat sikerre vinni

Fotó: Palánki Edit

Keszthelyi lendület: tizenegy csillag, új tervek, ingyenes fürdés

– Alapvetően jó eredményt értünk el – mondta dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere, miután a három helyi strand összesen tizenegy csillagot kapott a 2025-ös Kék Hullám Zászló minősítésen. Különösen büszkék a Városi Strandra, amely maximális, ötcsillagos értékelést kapott. A Libás strand négy csillagot szerzett, ami a polgármester szerint „nem jelent komoly különbséget”, ám a Helikon strand kétcsillagos besorolása már sürgető fejlesztésekre figyelmeztet. Dr. Tóth Gergely bejelentette: a Helikon jövőre ingyenessé válhat, és teljesen új koncepció mentén működik majd. – Az iszapkotrást nem tudjuk egyedül megoldani, ebben a Balatoni Szövetséggel lobbizunk, hogy a tó működjön és csökkenjen az eutrofizáció.

A város egy másik ígéretét is tartotta: a keszthelyi állandó lakosok szimbolikus összegért, 1000–2000 forintért juthatnak idénybérlethez a strandokra. Az ideiglenes lakcímkártyával és keszthelyi nyaralóval rendelkezők számára is kidolgozás alatt van a kedvezményes bérletrendszer kialakítása. A jövő is ígéretes: a polgármester célja, hogy a Helikon strand szabadstranddá váljon, betöltve a Tihany és Balatonmáriafürdő közötti partszakasz ezen hiányát.

Rekordév a strandminősítésben – a vonyarci a Balaton Legjobb Strandja

– Ez volt a huszonkettedik Kék Hullám Zászló minősítés – rekordszámú, 47 strandüzemeltető részvételével – mondta büszkén Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere és a Balatoni Szövetség elnöke. A 2004 óta zajló minősítési rendszer mára nemcsak rangos elismerés, hanem iránytű is lett a balatoni strandfejlesztésekhez. – Nagyon jó tendencia, hogy a strandok önként vállalják a megmérettetést – ez segít abban, hogy lássák, hol tartanak, és merre érdemes fejlődni.

A polgármester szerint ma már az is kihívás, hogy a korábban elért színvonalat tartani tudják a strandüzemeltetők, amit csak elkötelezett, alázatos helyi munkatársakkal lehet megvalósítani – akár kánikulában, akár több ezer vendég között. A vendégek elvárásai ugyanis évről évre nőnek, a higiénia, a tájékozottság, az akadálymentesítés és az élményelemek is mind-mind kulcskérdéssé váltak. – Tudatosítanunk kell, hogy a Balaton nem csak nyári úti cél – a strandjaink négy évszakos találkozási pontok is lehetnek, generációk között, a rekreáció és a gasztroturizmus jegyében.

A fejlesztéseket nagyban segítették a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatai, és azok a strandok, amelyek összehangolt, családbarát irányban fejlesztettek, ma már nemcsak élményt nyújtanak, hanem hatékonyabban is üzemeltethetők.