Japán keserűfű: gyógyhatású szörnyeteg a kertben

Ahogy neve is mutatja, a japán keserűfű eredetileg Kelet-Ázsiából, főként Japánból származik. Európába a 19. században került be – dísznövényként. Erről így nyilatkozik Verkman Bertalan okleveles kertészmérnök: – A japán keserűfű dísznövényként került be Európába. Sok helyen botlunk bele hazánkban is – általában vizenyős helyeken, folyó- és árokpartokon találkozunk vele. De szívósságának köszönhetően már vasúti sínek mentén és egyéb kevésbé nedves helyeken is előfordul.

A japán keserűfüvet Európa és Észak-Amerika több országában a legveszélyesebb invazív növények egyikeként tartják számon.

Forrás: Getty Images

Japán keserűfű: egy keleti utazó, aki túl jól alkalmazkodott

A növény elképesztő túlélőképességgel rendelkezik. Rizómáiból – ezek a föld alatti gyökértörzsek – akár egyetlen apró darab is elegendő ahhoz, hogy új növény sarjadjon. Ahol megjelenik, ott gyorsan terjedni kezd, elnyomva az őshonos növényfajokat. Nem csoda, hogy szakértők szerint hatalmas területet képes rövid idő alatt elfoglalni.

A természetes élőhelyeken pusztító hatású

A japán keserűfű különösen jól érzi magát

nedves,

bolygatott területeken – például

folyópartokon,

árkokban, de egyre gyakrabban felbukkan

vasúti töltéseken és

városi zöldterületeken is.

– Ahol megjelenik, ott hamar terjedni kezd és hatalmas terület elfoglalására képes, kiszorítva környezetéből az őshonos fajokat – figyelmeztet Verkman Bertalan. A növény évelő, de föld feletti részeit a késő tavaszi vagy az első őszi fagyok károsíthatják. Ez azonban nem jelent valódi veszélyt számára. A fejlett rizómarendszeréből szinte azonnal képes megújulni, és új hajtásokat növeszteni. Ez a tulajdonság rendkívül megnehezíti az irtását: a kaszálás és a vegyszeres kezelés sokszor csak fokozza a kihajtást. – Minél nagyobb telepet képez, annál nehezebb az irtása. Egy kis gyökérdarabról is képes megújulni és újabb telepet képezni – teszi hozzá a szakértő.

Tilos kiültetni vagy eldobni belőle darabokat a természetbe!

Forrás: Getty Images

Gyógynövényként is értékes – de csak óvatosan!

Bármilyen meglepő, a japán keserűfű gyógyászati szempontból is értékes lehet. A gyökerében resveratrol található – ez egy erős antioxidáns, amelyet a szív- és érrendszer védelmére, gyulladáscsökkentésre és az öregedés lassítására is használnak. Egyes természetgyógyászati irányzatokban a Lime-kór kiegészítő kezelésére is alkalmazzák.

– Távol-Keleten egyes részeit fogyasztják, valamint gyógynövényként használják, de ez nem ad okot, hogy hazánkban 'hasznos' jelzővel illessük e növényt – húzza alá Verkman Bertalan. Hazánkban ugyanis az ökológiai kár, amit okoz, messze felülmúlja az esetleges előnyeit. Ráadásul a szabadban gyűjtött növények gyakran szennyezettek lehetnek (pl. nehézfémekkel vagy növényvédő szerekkel), így gyógyászati alkalmazása csak ellenőrzött körülmények között termesztett növényből ajánlott.