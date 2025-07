Ha meglátod, gyorsan kívánj valamit, teljesülni fog! Hullócsillagok özöne érkezik

Feküdni egy leterített pokrócon, nézni az éjszakai égboltot, a ragyogó ezer és ezer csillagot, hallgatni a tücskök ciripelését és a kabócák zenéjét, a denevérek suhanását, és észrevenni, amikor egy-egy csillag útra kel az égen, szemvillanásnyi időre felvillanva, majd eltűnve a fekete éjszakában. Mi is lehetne ennél romantikusabb, békésebb, szemet gyönyörködtetőbb látvány ilyenkor? Például: amikor nemcsak egy-egy hullócsillagot látunk suhanni felettünk, hanem sokat, nagyon sokat. Hamarosan részünk lehet ebben a csodálatos látványban. A hónap végén beindul a nyári meteorszezon. Július 30-án éjszaka eléri a legnagyobb intenzitását a Déli Delta Aquaridák meteorraj. Július 31-én pedig az Alfa Capricornidák meteorraj éri el a maximumát, amikor óránként akár öt hullócsillag is felvillanhat az éjszakai égbolton. S fokozatosan aktiválódik a Perseidák meteorraj is, így hullócsillagesőben lehet részünk, ha az éjszakai és hajnali égboltot kémleljük.

Hamarosan hullócsillagok sokaságát láthatjuk az éjszakai égbolton szabad szemmel, és jönnek a Perseidák is - mondta Gazdag Attila nagykanizsai amatőr csillagász.

Fotó: ZH

Hullócsillagok sokaságára számíthatunk július végétől

- A köznyelv által hullócsillagnak nevezett meteorok esetében sokan nagy kövek hullásában gondolkodnak, pedig ezek a hullócsillagok kisbolygók, üstökösök eldarabolódott, leszakadt porszemcséi csupán - mondja Gazdag Attila amatőr csillagász, a Nagykanizsai Amatőrcsillagász egyesület elnöke, aki e szervezettel a nagykanizsai és becsehelyi csillagvizsgálókat működteti. - Ezek az üstökösök a Naprendszer belső régiójában keringenek, sokszor "piszkos hógolyónak" is nevezik őket, hiszen fagyott gáz- és porszemcsékből állnak össze. Amikor azonban a Napot megközelítik, ezek

kiolvadnak,

felszabadulnak,

elszóródnak a pályán,

s a napszél, a Napból kiáramló gázáram sodorja szét őket messze, s akár a Föld pályáját is elérik.

Minden évben ebben az időszakban szaporodnak meg ezek az aktivitások, ezért látunk sok hullócsillagot ilyentájt. No meg azért, mert nagyobb eséllyel tiszta az égbolt, és mi magunk is szívesebben vagyunk kint a szabadban nyáron, mint télen.

A Perseidák legtöbb meteorját augusztus 12-én láthatjuk majd. Forrás: National Geographic

A Perseidák legtöbb meteorja augusztus 12-én ér ide

Gazdag Attila elmondta: a csillagászok a téli hullócsillagokat is szorgalmasan szemlézik, december 13-14-én például a Geminidák raja támad, de valahogy a hétköznapi érdeklődés ezek iránt elmarad: senki nem ül szívesen a fagypont alatti éjszakában odakint, hogy lássa.

Szó, ami szó: a nyári csillaghullás lebilincselőbb és vonzóbb. Ilyenkor is érdemes azonban csendesebb helyről szemlélni az eget. Ez alatt a csillagász a fényszennyezett területektől való eltávolodást érti, azaz lehetőleg ne a városban, reflektorok, lámpák között figyeljük az égboltot!

- Minden meteorraj visel egy nevet, melyet arról a csillagképről kap, ahonnan szertefut - jegyzi meg. - A Perseidák például a Perseus csillagképből kapták nevüket, s ennek augusztus 12-én lesz az úgynevezett maximuma, ekkor láthatjuk a raj legtöbb meteorját, ha szerencsénk van. Ugyanis 9-én telihold lesz, ami miatt égi kísérőnk komoly "fényszennyezése" miatt nem tud érvényesülni az égbolt bársonyos sötétsége.