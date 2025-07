Fáj a feje, szédül és ingerlékeny? Netán egész nap görcsölt a gyomra? Itt a magyarázat!

A frontátvonuláskor a hőmérséklet drasztikusan visszaesik, és ezzel párhuzamosan megváltozik a légnyomás, a levegő nedvességtartalma, valamint az elektromos töltöttsége is. Ezek a fizikai változások szinte azonnal kihatnak az idegrendszerre és a keringésre, olvasható a koponyeg.hu cikkében. Mint írják, sokan tapasztalnak ilyenkor lüktető fejfájást, koncentrációzavart, bágyadtságot, de gyakoriak a szédüléses panaszok, a vérnyomás-ingadozás, sőt akár az emésztőrendszeri görcsök is. A szervezet stresszhelyzetként érzékeli az időjárási változást, és fokozott válaszreakciót ad. Ez fokozott görcskészséget idézhet elő: emiatt erősödhetnek például a hasi görcsök, nőhet az epegörcsre hajlamosak panaszainak gyakorisága, de akár koraszülés is megindulhat azoknál, akik épp a harmadik trimeszterben járnak.

A hidegfront sokak életét megnehezíti...

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock

Ráadásul a hangulatunk sem független az időjárástól.

Rossz hír az arra érzékenyeknek, hogy holnap még a hidegfront hatását érezhetjük, emiatt ismét sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, ingerlékenység és nyugtalanság.