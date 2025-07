Ez a zalai város a legbiztonságosabb Magyarországon

A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo folyamatosan figyelemmel kíséri a bűnözési mutatókat világszerte. A platform nem csupán országos, hanem városi bontásban is gyűjti az adatokat a lakosság szubjektív biztonságérzete alapján. A Pénzcentrum most a Numbeo legfrissebb, 2025-ös adatait összesítette – és érdekes eredmények születtek, különösen Magyarországra vonatkozóan. A figyelem középpontjába pedig egy zalai ékszerdoboz került, hiszen a felmérés szerint Hévíz a legbiztonságosabb magyar város.

Hévíz a legbiztonságosabb magyar város egy felmérés szerint

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hévíz a legbiztonságosabb magyar város

A felmérés szerint Hévíz végzett az élen a magyarországi városok között: a település 91,67 pontot kapott a 100-ból arra a kérdésre, mennyire biztonságos éjjel egyedül sétálni az utcán. Ez kiemelkedően magas érték, amely nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó. Nagykanizsa 64,83 és Zalaegerszeg 50 ponttal a középmezőnyben foglal helyet. Hévízt egy másik balatoni település követ; Siófok a második a listán 90 ponttal.

A Numbeo rendszerében a válaszadók egy 0-tól 100-ig terjedő skálán pontozzák, mennyire érzik biztonságosnak az éjszakai utcai sétát a lakóhelyükön. Az így született átlagértékek alapján áll össze a lista, amely sok esetben jól tükrözi a lakossági biztonságérzetet. A globális és európai adatokból kiderült, hogy Horvátország vezeti a listát (76 ponttal), míg Magyarország pozíciója minimálisan romlott a 2024-es állapothoz képest (61,4-ről 61,3 pontra) – ám még így is megelőzi például Portugáliát, Spanyolországot vagy épp Norvégiát. A sereghajtó az Egyesült Királyság, Belgium és Franciaország.

Hévíz egyre népszerűbb a nyugodt pihenésre vágyók körében

Fotó: Mészáros Annarózsa

Nagyok a különbségek országon belül

Magyarországon belül nagy különbségek mutatkoznak: míg például Békéscsabán nyugodtabban lehet éjszaka sétálni, addig Gyöngyösön, Tatabányán vagy Miskolcon sokkal kevésbé érzik magukat biztonságban az emberek.

Budapest a középmezőnyben foglal helyet 62,49 ponttal. A fővárosok közül Zágráb, Ljubjana és Prága szerepel a dobog első három fokán a biztonságos városok között, míg Dublin, Párizs, Brüsszel zárja a sort az európai rangsorban.