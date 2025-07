Portrékon a valóság: a művész, aki a szívét teszi a falra (galéria, videó)

Hermán Aliz legújabb balatongyöröki kiállítása, a maat című tárlat egyszerre hív személyes emlékezésre és mélyebb, kulturális rétegeket érintő szemlélődésre, miközben portrékon, szobrokon és festményeken keresztül tárja elénk az alkotó egyensúlykereső, őszinte és folyamatosan változó világát.

Hermán Aliz balatongyöröki kiállításán portrékat és szobrokat mutat be, amelyek főként személyes élményeire, családjára és az aktuális élethelyzetekre reagálnak, a művek időben és technikában is sokszínűek

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hermán Aliz: Egy élet munkái – válogatás a változásból

– Ez egy válogatás, de nem retrospektív értelemben – mondja Hermán Aliz. – Nem a kronológia volt a szempont, hanem az, hogy valami esszenciális mutatkozzon meg. Mert engem leginkább az érdekel: mi történik most, s hogyan lehet az aktuális élethelyzetekből művészet?

A maat című kiállítás nemcsak képeket és szobrokat vonultat fel, hanem érzéseket, élethelyzeteket is. A legrégebbi munka 2014-ből származik – egy diplomamunkaként született öltöztethető szobor –, míg a legfrissebb alkotás 2025-ös. Hermán Alíz egyaránt hozott festményeket, plasztikákat és könyveket, amelyek mind ugyanarról beszélnek: a változásról, az alakulásról, az idő múlásáról.

– Az öltöztethető szobor számomra egy élő műfaj – meséli. – A diplomamunkám óta folyamatosan alakítgatom. Reagál a környezetemre, és engem is tükröz.

A munkáiba mindig az aktuális élethelyzetét dolgozza fel

Fotó: Mészáros Annarózsa

A portré mint kitárulkozás

Hermán Aliz munkáin gyakran családtagjai, közeli hozzátartozói jelennek meg – egyfajta vizuális naplóként működnek ezek az alkotások. Intim gesztus, amely mégsem zárja ki a nézőt. Sőt, szinte hívja.

– Nem tudok mással foglalkozni, mint ami éppen történik velem – fogalmaz. – Ha krízis van, azt dolgozom fel. Ha öröm, akkor azt. Az egyik legújabb könyvtervem egy családi konfliktus nehéz napját örökíti meg. Azt hiszem, sokan tudnak azonosulni vele.

Ez az őszinteség az, ami átsüt a portrékon. Nem csupán arcokat látunk:

történeteket,

viszonyokat,

szerepeket,

változásokat.

Az alkotó is megjelenik a képeken

Fotó: Mészáros Annarózsa

A festészet és a szobrászat között

Bár Hermán Aliz munkássága ma leginkább festészetként írható le, a szobrászat továbbra is jelen van az életében.

– A festészet testhezállóbb lett számomra, de a szobrokhoz mindig visszatérek – jelenti ki. – A mostani kiállításban is szerepel egy új plasztikám, amelybe nemrég még belefaragtam. Még él, még formálódik.