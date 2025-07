Hennával rajzolt üzenetek - nálunk "csak" divat, Keleten azonban inkább filozófia

A nyár testdivatékszere a henna, még strandokon is gyakran találkozni hennafestéssel foglalkozó művészekkel, de gyakori ez a szolgáltatás rendezvényeken is. A hennafestés művészet, a henna pedig nem tetoválás - szögezi le elöljáróban a testfestés e divatjáról Rádi Hajnalka grafikus- és festőművész, az eRHdesign tulajdonosa. Mint mondja: a nyugati világban inkább "heccből", divatból, vagányságból, vagy pusztán tetszésből készíttetünk hennafestést. A keleti világban azonban ez a kultúra szerves része, a hennaábrázolások mindig szimbólumok, gazdag jelentéstartalommal bírnak, és eseményekhez köthetők.

A hennafestés a nyugati kultúrában jellemzően esztétikai szempontú, a keleti népeknél azonban minden motívum jelentéssel bír. Fotó: A.A.

A hennafestés gyermekeknél is alkalmazható

- A hennafestés az indiai, arab és afrikai kultúrákból érkezett. A festéshez egy növényt használnak. A henna egy kisebbfajta bokor (a latin neve Lawsonia Inermis), amelynek szárított leveleit apróra őrlik, és forró vízzel s más adalékokkal keverik. Illóolajakkal, Halwa-sziruppal, utóbbi a festék bőrre tapadását segíti, ez citromlét is tartalmaz és hűsítő hatással bír. A felfestést követően a festett testrészt 24 órára fóliával, vizes ruhával fedik le, az anyag egy óra után szárad. A száradás után olyan a bőr, mintha varratokkal lenne tele, ezek aztán szépen lepotyognak, vagy óvatosan ledörzsölik őket, és alatta ott a barna színű motívum. Hogy kinek mennyire sötét ez a szín, az a bőrtípustól függ, mint ahogyan az is, hogy mennyi ideig marad meg rajtunk. Általában két hétig, ekkor elkezd halványulni és lekopni, vagy ilyenkor már mi is ledörzsölhetjük a bőrről - foglalja össze Rádi Hajnalka.

Csak barna hennát használj, a feketétől óvakodj!

A festőművész figyelmeztet: előfordul, hogy a henna alapanyagát fémekkel keverik, ilyenkor a mintázat a bőrön fekete színű lesz. Ez azonban nem igazi henna, ráadásul a fémek miatt káros is a bőrünknek, így ettől óvakodjunk!

- Az eredeti henna bárkinél alkalmazható, akár gyerekeken is, ezért is van, hogy sok hennafestő jelenik meg a strandokon, szabadtéri programokon, és kínál szolgáltatást. A barna henna nem okoz problémát, legfeljebb a száradással némi viszketést, ami azonnal elmúlik, mihelyt a "var" lepotyog.

A henna mintái a keleti kultúrákban komoly jelentést hordoznak. A virágok például a szépség, a növekedés és az újjászületés jelképei - teszi hozzá.