Kétszer annyi esély, kétszer annyi izgalom: megújul a Hatoslottó!

A Hatoslottó szeptembertől új korszakba lép: az eddigi vasárnapi sorsolás mellett mostantól csütörtökönként is izgulhatunk a kihúzott számokért. A változás nem csupán technikai módosítás – új lehetőségeket, még több játékélményt és természetesen kétszer annyi esélyt jelent a nyerésre. A Szerencsejáték Zrt. döntése mögött a modern játékigények és a játékosok visszajelzései állnak: dinamikusabb, rugalmasabb lottót akarnak – és most ezt meg is kapják.

Dupla sorsolás, dupla lehetőség: megújul a Hatoslottó

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Búcsú az öthetes Hatoslottó szelvénytől

A megújulás első jele már augusztusban érzékelhető lesz: augusztus 3-tól megszűnik az öthetes szelvény feladásának lehetősége. Ettől kezdve a játékosok mindig csak a következő sorsolásra tudnak szelvényt vásárolni, így a játék menete gyorsabbá, átláthatóbbá válik. Ez az új rendszer jobban követi a mai, pörgősebb világ ritmusát.

Dupla sorsolás, dupla lehetőség

A legnagyobb dobás szeptember 4-én érkezik: a Hatoslottó heti egyszeri sorsolása heti kettőre bővül. Vasárnap mellett mostantól minden csütörtök este, 20:45-kor is figyelhetjük a számhúzást. Ez nemcsak a nyerési esélyeket növeli, hanem a játékmenetet is izgalmasabbá teszi. A heti kétszeri játékkal a megszokott rutint felválthatja a gyakoribb, tervezhetőbb játékélmény.

A játék, amit mindenki ismer A Hatoslottó története 1988-ban indult, amikor a játék kísérleti jelleggel debütált. Már az első sorsolásra 10 millió szelvényt adtak fel, a második alkalommal pedig 15 milliót – azóta is az egyik legerősebb lottóterméknek számít Magyarországon. A legfrissebb kutatás szerint a felnőtt lakosság 95 százaléka ismeri a játékot, és a szerencsejátékot játszók közel 70 százaléka rendszeresen Hatoslottózik. A legtöbben saját számokat játszanak meg, és általában 1-3 mezőt töltenek ki.

A csütörtök vonzó lehetőség a bizonytalanoknak is

Érdekesség, hogy azok közül, akik eddig nem játszottak Hatoslottót, kétharmaduk jelezte: ha lenne csütörtöki sorsolás is, nagyobb eséllyel próbálnák ki a játékot. A megújulás tehát nemcsak a rendszeres játékosokat célozza meg, hanem új közönséget is bevonz.