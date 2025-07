Kész, vége, nem lesz Nutella?! – A kávé, a csoki és a sör mind veszélyben van

Sokan legyintenek még ma is, vagy hajlamosan elbagatellizálni a kérdést, pedig létezik, sok problémát okoz és hihetetlen mértékben befolyásolja az életünk minden területét. A klímaváltozás elkezdődött, megállíthatatlannak tűnik, és sajnos már most életünk számos területén meg kell birkóznunk a szomorú következményeivel. Elég, ha csak arra gondolunk, mennyi, eddig hagyományos növényünk tűnik el, mert a szárazabb éghajlatot, az új kártevőket nem bírja, mennyi új, invazív növény jelenik meg kertjeinkben, mennyi új fajjal kell megismerkednünk, újfajta vírusok, baktériumok hada támad. A változások a konyhákra is hatással vannak: számos élelmiszerről, kedvelt ételről kell hamarosan lemondanunk, ami alatt eddig roskadoztak a boltok polcai. Kedvenc finomságaink veszélyben!

Fotó: Antal Anita

Kedvenc finomságaink veszélyben, a klímaváltozás az étel- és italválasztékba is beleszól

Veszély fenyegeti például a sört. A Quibit.hu rámutat: egy brit-cseh közös kutatás 2023-ban már arra figyelmeztetett, hogy a sör jellegzetes ízét adó komlónak nem tesz jót a hőség. Amellett, hogy a melegben kevesebb is terem belőle, a minősége is romlik: csökken az aromájáért felelős alfasav-tartalma. Sőt, a másik alapanyag, az árpa sem tud alkalmazkodni a melegebb éghajlathoz, márpedig a komló és az árpa terméshozamának csökkenése miatt negatív spirálba kerülhet a sörgyártás.

Ha az italoknál maradunk, bizony a bort is veszély fenyegeti. Nem kell messzire mennünk: nemrég írtunk róla, hogy vármegyénkben tarol az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma, amellyel szemben a gazdák tehetetlenek, de számos más, új betegség is sújtja a gyümölcsöt a melegedő éghajlat miatt. Egy tavalyi kutatás szerint a jelenleg ismert borvidékek akár 70 százaléka is alkalmatlanná válhat a szőlőtermesztésre. Persze, az eddigiek helyett olyan helyeken is nyílhat majd lehetőség szőlőtermesztésre, ahol az napjainkban még lehetetlennek tűnik. Így van remény arra, hogy a bor köztünk marad, ám a magyar borászat biztosan átalakuláson megy át és több kedvenc borfajtáról lemondhatunk.