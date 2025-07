Szombat helyett vasárnap lesz a program, és még a kánikulára is gondoltak

A két fesztivál idén is a Keresztury VMK és a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. szervezésében valósul meg. Szilasi Gábor önkormányzati képviselő elmondta, hogy a két rendezvényen helyi és vármegyei zenekarok és énekesek szórakoztatják a közönséget, lehetőséget adva számukra a fellépésre. Idén is lesz jótékonysági főzés, az Ebergényi Fesztiválon a helyi polgárőrségnek, míg a Bazitai Fesztiválon a bazitai óvoda alapítványának gyűjtenek. Az önkormányzati képviselő köszönetét fejezte ki Ambrus Tamásnak, az Ebergényi Polgárőr Egyesület vezetőjének, aki maga is fellép, továbbá Bödör Károlynak, a Vándor Vigadó tulajdonosának, aki biztosítja a helyszínt. Bazitán is hagyományos a helyszín, amit Pete Mátyás, a településrészi önkormányzat tagja biztosít saját ingatlanán.

Fesztivál két városrészben. A sajtótájékoztatón balról Kelemen Attila, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője, Ambrus Tamás, az Ebergényi Polgárőr Egyesület vezetője, Bödör Károly, a Vándor Vigadó tulajdonosa, Szilasi Gábor önkormányzati képviselő, Pete Mátyás, a Bazitai Településrészi Önkormányzat tagja, Kása Andrea, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. rendezvényszervezője és Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Fesztivál – mindkettő vasárnap lesz

Mindkét fesztivál szombat helyett vasárnap lesz, mert akkor jobban ráérnek a településrészeken élők. A kánikula miatt pedig nem délben, hanem 15 órakor kezdenek, de ettől nem lesz rövidebb egyik rendezvény sem, ismertette Kelemen Attila, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője. A két, ingyenesen látogatható program tematikája hasonló. Ebergényben a gyerekek figyelmére számítva bábelőadással nyitnak, amit táncműsor és musical előadás követ. Bazitán az óvodások lépnek fel először, utána gyermekműsor lesz, és többek között fellép a Zalai Táncegyüttes. Mindkét rendezvényt Tomme Buli zárja.

Az Ebergényi Fesztivál július 20-án, vasárnap, a Bazitai Fesztivál augusztus 3-án számít nem csak a helyiek figyelmére

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A helyi közösség erősítése a lényeg

A városrészek rendezvényeiben a szórakozás mellett a helyi identitás, a helyi közösség erősítése a lényeg. Az ott élők érezzék, hogy jó ebergényinek, jó bazitainak lenni. Azért sem keverhetők össze a nagy városi fesztiválokkal, mert ezeken a rendezvényeken többségében helyi vagy zalaegerszegi kötődésű együttesek és énekesek lépnek fel, hangsúlyozta Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója.