Gorilla a korzón: festékszóróval robbant be a művészet Zalakarosra!

Festékszóró flakonok tucatja fogyott el aznap, amikor négy budapesti fiatal a zalai fürdőváros korzóján munkához látott. A fiatalemberek valamennyien street artistok, vagyis olyan művészek, akik nyilvános területeken hoznak létre alkotásokat - és nem falfirkákat -, és hozzájárulnak a városi környezet színessé és izgalmasabbá tételéhez. A művészek a Zalakaroson megrendezett Street Art Festre érkeztek, ahol a szervezők által rendelkezésre bocsátott felületeket díszíthették saját elképzelésük, fantáziájuk szerint. Endrész Gábor egy hatalmas gorilla fejet készített, természetesen festékszóró spray segítségével.

Falfirkák? Nem. Ezek művészi alkotások. A street art képviselői legutóbb Zalakaroson mutatkoztak be. Fotó: Strobl Gábor

Falfirkák vagy művészi alkotások? Elég a képekre nézni, a válasz egyértelmű

- A barátaim biztatására jöttem el Zalakarosra - mondta. - Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és annak, hogy megmutathatjuk, bemutathatjuk a művészetünket, a street art lényegét. Magam ezen a területen is dolgozom, grafikai tervezéssel és falfelületek festésével foglalkozom.

A street artnak természetesen köze sincs a szó klasszikus értelmében készített graffitikhez, miután azok falfirkák, öncélú kifejezésekre készítik őket, és többnyire engedély nélkül (büntetendő is a graffitizés).

Hip-hop táncbemutató a Kanizsai Fiatalok Közösségének magic ritmo csoportjától. Fotó: Strobl Gábor

A street art valódi művészet, az ilyen jellegű alkotások rengeteg lakóépületet, intézményt díszítenek

A street art valódi művészet, rengeteg lakó- és középület, intézmény, akár még járművek falát, oldalát is díszítik a művészek munkái. Hihetetlen volt látni, ahogyan az aerosolos spray használatával kibontakoztak a képek. A művészek maszkkal dolgoznak, hiszen a festékszóró tartalmának belélegzése nem tesz jót a szervezetnek. A zalakarosi alkotások közel öt órán át készültek, kíváncsiskodó nézők gyűrűjében. A street art azonban nem lenne teljes hip-hop bemutató nélkül: a Kanizsai Fiatalok Közössége magic ritmo csoportjának táncbemutatója dobta fel az egyébként is vidám, laza hangulatot, sőt, a rendezvény során a Brass Bananas zenekar is fellépett, mely