Elrejtett kincsek kerültek napvilágra - ez az élmény rád is vár, csak meg kell mozdulni!

Ki ne álmodozott volna gyermekkorában arról, hogy kincseket talál? Hogy a tengerparton megleli a kalózok elrejtett aranyát, hogy majd ő lesz az, aki felfedezi Attila sírját, vagy legalább valahol, egy szántóföldön, erdőben, bunker közelében talál valami izgalmas, értékes - bármit?... Erről nemcsak álmodozni lehet: a valóságban is találhatunk elrejtett kincseket, nagyon is valós helyeken, és kincskeresők lehetünk úgy is, hogy már felnőttek vagyunk.

Mindenkit megszólít ugyanis a kincskeresés egy formája: a geocaching.

Pusztán a véletlennek köszönhető, hogy elrejtett kincsekre bukkantunk a béndekpusztai Árpád-kori templomnál, de sokan tervezetten járják az országot emiatt.

Fotó: Antal Anita

Elrejtett kincsek után felnőttként is kutathatunk

Ennek az a lényege, hogy egy

földrajzi,

történelmi, esetleg

kulturális szempontból nevezetes helyszínen vagy annak közelében kell megkeresni egy eldugott ládát, megadott GPS-koordináták segítségével.

Persze, az is megtörténhet, ahogyan többek között velünk is, hogy csupán véletlenül bukkanunk rá egy elrejtett kincsre. Ilyenkor a meglepetés, a felfedezés izgalma talán még nagyobb, mint amikor már úgy indulunk el túrázni, hogy kincset leljünk.

A geocaching alapja a túrázás, valamint - ha szándékosan indulunk kincsvadászatra - a telefonunk GPS-e. Létezik magyar geocaching honlap, amely tartalmazza az eldugott kincsek lelőhelyeinek koordinátáit, és ha emellé letöltjük a Geoládák nevű telefonos alkalmazást, indulhat is a keresés. Ha megtaláltuk a koordináták alapján a kincslelő helyet, további kutatás vár ránk. A ládák kihelyezői ugyanis gondoskodnak arról, hogy első pillantásra ne vegyük észre azt, amit keresünk. A mi kincslelő helyünk a szomszédos Somogy vármegyei Béndekpusztán volt, a csodálatos Árpád-kori templomromnál, jól eldugva, egy kis fülkében.

A ládában elrejtett naplóban izgalmas és érdekes végignézi, kik találták már meg a kincset. Fotó: A.A.

Örökítsd meg te is a nevedet!

A megtalált láda (esetünkben valójában ez egy henger alakú műanyag doboz volt) tartalmazott egy üzenetet arról, hogy valójában mit is találtunk. Volt benne egy picurka napló és egy minitoll. Alapszabály ugyanis, hogy aki megtalál egy geoládát, beleírja a saját nevét és a dátumot, hogy mikor lelte meg azt. Minden geoláda tartalmazza ezeket a dolgokat, és ezen felül kisebb-nagyobb tárgyakat, amiket a játékosok el tudnak rejteni bennük. Azonban csak akkor lehet elvinni ezek közül a kincsek közül egyet, ha teszünk is a helyére valamit.

Aki ezek után kedvet kapott, és nem a véletlenre szeretné bízni a kincsvadászatot, mindenképp keresse fel a geocaching magyar oldalát, ahol kedvére válogathat a lelőhelyek között.