Egy délután, egy festmény, egy új én – ezért imádják az élményfestést (galéria)

Minden héten új varázslat születik

Fotó: Mészáros Annarózsa

Közösség és kreativitás

A Csigaházban nemcsak képek születnek, hanem közösségek is. – Egyre többen jönnek vissza rendszeresen. Kialakul egy kis alkotócsapat, barátságok is köttetnek. Van, aki már saját ötletekkel jön, és együtt dolgozunk ki új témákat – mondja Bence.

A témákat Szabina tervezi meg, gyakran a vendégek kívánságai alapján: volt már balatoni vitorlás, bagoly, Buddha. Kapu Tibor kapcsán most az űrhajózás is felkerült a listára. – Szeretnék kitenni egy kis ötletládát is, hogy aki eljön, bedobhatja, milyen témát szeretne legközelebb. Ez inspirál – teszi hozzá.