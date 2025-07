Lőrinc belepisilt a dinnyébe? – Praktikák, trükkök, hogy biztosan a legfinomabbat válasszuk

Egyszer mi is termesztettünk dinnyét

Zala nem éppen dinnyetermő vidék, mert a dinnye tőlünk keletebbre, délebbre érzi igazán jól magát hazánkban. De egyszer réges-régen megpróbálkoztunk vele a zalaegerszegi Jánkahegyen. Édesanyám vetette el a boltban vásárolt görög- és sárgadinnyéből kiszedett magokat, csak úgy találomra a szőlőtőkék közé. Ott növesztették kúszó indáikat, és gyerekként kíváncsian lestük, vajon mire mennek. Amint nőttek, egyre több helyet vettek birtokba. Előbb virágot, majd termést hoztak. Itt is egy, ott is egy, kiáltottunk fel a kis gömbök láttán. Közel sem növekedtek akkorára, mint az Alföldön, de a bőséggel megleptek bennük. Termésüket lassan érlelték be, őszbe értünk, mire valamennyit beszedtük. Hagytuk, hogy hadd gyarapodjanak még. A görögdinnye csak hasonlított ízére, nem volt annyira édes, a sárgadinnye ellenben hozta ízét, aminek még decemberben is örülhettünk.