Még folyik a vita, de a császárfa egyre népszerűbb (galéria)

– Sokáig nem tudtam megfejteni, hogyan került ez a növény hozzánk, csak sejtésem van róla, de biztos még most sem vagyok benne. Kínában voltam, s elmentünk a császári Nyári Palota kertjébe. Vettem több mint tíz puszpángágat, s kértem három kakiszilvát is, hogy itthon majd elültethessem a gyümölcs magját. Kiderült, a három kakiszilvának összesen csak egy magja volt. Azt is elültettem a ládába a puszpángok mellé. Egyszer csak kinőtt a földből egy hajtás, de az bizony nem kakiszilva volt. Elmentem a keszthelyi egyetemre, s kértem a szakembereket, segítsék megmondani, milyen növény kelt a ládámban. Nos, tőlük tudtam meg, hogy főnixfa. Nagyon kevés van belőle az országban.

Császárfaültetvény

Fotó: Győrffy István

Utánanéztem az interneten, mi a helyzet a főnixfával nálunk, meg a császárfával, mert az is Kínából származik, s egy jókora egyede annak is magasodik Pálfi Dénes kertjében.

Császárfa: kínai kereskedők hozták be

Kiderült, a hogy ezek a fák, meg még jó néhány társuk Paulownia fák, közismertebb nevükön kínai császárfa, vagy alumíniumfa, netán főnixfa, s régóta szerepet játszanak az emberek életében. Történelmi kutatások, régészeti bizonyítékok alapján 3000 éves múltra tekint vissza a fájuk felhasználása. A fák őshonos területei: Kína déli része, Vietnam, Laosz, Japán egyes déli területei. A fák Európában való megjelenése a kínai kereskedőkhöz köthető, akik a XV-XVI. században, csomagolóanyagként hozták be őket, s az így elhullajtott magok kikeltek, ezekből lettek az első európai példányok. Már akkor észrevették, hogy ezek a fák más tulajdonságokkal bírnak, mint az itt őshonos egyéb fafajok. Azonban elterjedésük, illetve mesterséges úton történő terjesztésük a korra jellemző technológiai színvonal miatt nem volt lehetséges.

A fák az őshonos területeken nem szembesülnek az európai tél viszontagságaival, és a fának a természetes ciklusa sem teszi lehetővé, hogy négy évszakos körülmények között, természetes úton szaporodjon. Mostanra a kutatások kiderítették, hogy Európa területein 12 alfaj közül csak hat életképes, mígnem 2002-ben a csemeték többszöri szelektálása után megtalálták azt a hibridet, amelyik alkalmas lehet a kitűzött célok, a jól feldolgozható fák ipari célú termesztésére. Ennek a hibridnek a PAULOWNIA COTEVISA2 nevet adták. De ettől még nem lett diadalmenet a fa elterjesztése.