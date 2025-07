Lezárult a per az állatvédőkkel, új lakók érkeztek a Csácsi Állatkertbe (galéria)

Mire a szerválok megérkeztek, elkészült a takaros otthonuk száz négyzetméteres kifutóval

- Hozzájuk éjszaka is fel kellett kelni, kezdetben velünk aludtak. A tófeji erdőből hozta be a megtalálójuk, egy gödörbe estek bele, miközben a konda továbbvonult az erdőben. Aztán volt két baglyunk, az egyiket már elengedtük. A színház mellől mentettek hozzánk egy varjút, s behoztak egy ölyvet is, amely hosszabb ideig lesz nálunk, mert megsérült az egyik szárnya. A többieket, ha felnőnek, elengedjük.

Az állatkert tulajdonosai, Hemera Mónika és Kovács Zoltán

A tigrisek miatt voltak gondjaik

Utunk a tigrisek „lakosztálya” mellett visz el, az állatok most lesznek háromévesek. Volt szerencsénk látni őket pár kilós korukban is, amikor még Mónikáék hálószobájában laktak, s ott cumiztatták őket éjjel-nappal, mostanra pedig valóságos óriásokká nőttek. De most is örömmel közelítenek Mónikához, gyönyörű a szőrük, szemlátomást élvezik a heverészést. A tulajdonosok meggyőződése ma is, hogy miattuk voltak a nagy gondjaik az elmúlt években.

Mutatós szabadtéri színpad is épült az állatsimogatóban

- Az állatsimogatót 2014-ben nyitottuk meg, a gondunk akkor kezdődött, amikor 2017-ben egy állatvédő elkezdett ellenünk kifogásokat benyújtani, s ez csakhamar folyamatossá vált. Érdekes módon egyre több állatvédő csatlakozott a kifogásolókhoz, ami miatt a bíróságon próbáltunk védekezni. Kiderült, olyan állatvédőkkel állunk szemben, akik soha nem is jártak nálunk. Az egy egerszegi feljelentő mellett Békéscsabán, Szentendrén, Veszprémben, Szombathelyen, Ajkán élő feljelentőnk is volt. Kénytelenek voltunk a bírósághoz fordulni, s a pernek pár hete lett vége – tudjuk meg Kovács Zoltántól.

Mivel az intézmény befogad sérül állatokat is, őzgidákat is hoztak felnevelésre

Az elmúlt év márciusában mi is beszámoltunk arról, hogy a csácsi állatsimogató a fennmaradásáért küzd, mert a zöldhatóság, pontosabban a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az állatkert működési engedélyének felülvizsgálatát rendelte el. Egy sor kifogást emeltek, melyek kijavítására a hatóság határidőt is megszabott. Előírták, hogy addig például a tigrisek nem is látogathatók.