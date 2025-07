Bulizás, főzés, kikapcsolódás egy füst alatt - a bográcsozás életérzés, télen-nyáron űzhető

Falunapok, nyári szabadtéri rendezvények, családi és barát összejövetelek gyakori főszereplője a bogrács: a bográcsozás szinte önálló programpont egy-egy rendezvényen, a bográcsban készített ételek íze pedig semmivel össze nem téveszthető. Persze, bográcsozhatunk mindenféle apropó nélkül is, így is tesznek sokan, köztük a garabonci Nagy-család, akik nemcsak nevükben, de létszámukban is nagyok, hiszen három gyermeket nevelnek és az anyuka édesanyja is a családdal él.

Fotó: Antal Anita

A bográcsozás igazi családi programmá válhat

- Hatan vagyunk, mondanom sem kell, hogy sokat főzünk. Nálunk nem kell naptári ünnep vagy kiemelt családi nap ahhoz, hogy a bográcsot kihozzuk a kertbe és abban főzzünk - mondja Nagyné Szabó Edina. - Ha a praktikus oldalát nézem, számos előnye van a bográcsozásnak:

nem kell a nyári melegben a konyhában a tűzhely mellett megsülni;

télen is lehet bográcsban főzni, ha megfelelő fedett hely áll rendelkezésre;

szó szerint egy füst alatt megvan a kiadós étel;

mindenki szabadon jöhet-mehet és beszélgethet a másikkal;

jó kis családi program, mert mindenkinek van feladata: ki a fát hozza, ki tüzet rak, ki előkészíti az élet, ki kavargatja azt, amikor már fő.



Általában pörkölt, lecsó, halászlé készül a bográcsban. Fotó: A.A.

Keményfát érdemes használni a tűzrakáshoz

Edina azt mondja: főként pörköltet készítenek bográcsban, sokszor azonban lecsót, halászlevet, de kipróbálták már a gulyáslevest, a pásztortarhonyát is.

- Mi tartunk állatokat, így sokszor készül nyúl- vagy kakaspörkölt, de disznó- vagy marhahúsból is gyakran főzünk. A férjem, Jani a "tűzfelelős", ő készíti elő a terepet is a bográcsozáshoz.

- Általában akácfát használok, mivel az jól ég, lassan parázslik és az illata is kellemes. A kemény fák jobbak az edény alá, mert lassabban égnek, jobban lehet szabályozni így a főzést. Az nem jó, ha nagy lánggal ég a fa a bogrács alatt, mert akkor könnyen odakap az étel - ecseteli a tűzrakás fontos szempontjait Nagy János. - Jó, ha állítható a bográcsállvány, mert akkor az edényt mi magunk is "el tudjuk távolítani" a tűztől, ha szükséges.

Az is fontos szempont, hogy a bográcsban ne olajat, hanem zsírt használjunk, ez szinte alapvetés a kinti főzésnél. Hogy ki, milyen edényzetet használ, ízlés dolga, a Nagy család zománcozott, 13 literes edényben főz, de létezik vas és réz bogrács is. Abban mind megegyeznek, hogy az alapos, ám kímélő tisztításuk elengedhetetlen a főzés után.