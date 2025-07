Balázs Pali: "A Balaton számomra energiát, nyugalmat és sok pozitív érzést jelent"

– Az első balatoni élményemet még hetedikes koromban éltem meg Balatonfüreden, és azóta is erős kötődés él bennem a környék iránt. Az északi partot ismerem jobban, ott hallottam először a víz csobogását – egy barna kőhöz csapódott a hullám, miközben erősen fújt a szél. Mintha egy másik világba csöppentem volna. Azóta szinte minden évben visszatérünk a Balatonhoz – mondja elragadtatva az énekes. – Ha időm engedi, szeretnék körbebiciklizni a tó körül. Több kisebb balatoni helyszínen volt már koncertem. Idén nyáron Vonyarcvashegyen először lépek fel, ami izgalmas újdonság lesz az északi parton. Később augusztusban Balatonlelle is a turné részét képezi. A Balaton számomra energiát, nyugalmat és sok pozitív érzést jelent – mindig feltölt, főleg, amikor a vitorlásokat nézem a vízen. Barátaimmal el szoktunk menni vitorlázni, ez is egyfajta hagyomány lett. Korábban még azt is terveztem, hogy a tó közelébe költözöm, de az utazásokkal teli koncertélet ezt sajnos nem tette lehetővé.

A koncertsorozat egyik különlegessége, hogy az énekes az elmúlt 28 év érzéseit, élményeit és emlékeit hozza el a színpadra a 4 fős zenekarral, 12 fős stábja kíséretében

Forrás: Balázs Pali

Születésnap és zene – duplán ünnep az estében

A koncert időzítése sem véletlen: Balázs Pali születésnapja július 25-én van, így a másnapi fellépés egyfajta meghosszabbított születésnapi ünneplés lesz – a közönséggel közösen.

– Nagyon közel áll hozzám ez az este, mert épp egy nappal korábban ünneplem a születésnapomat. Remélem, sokan eljönnek, és együtt koccintunk majd – persze a dalokon keresztül. Ez számomra is egy igazán különleges pillanat lesz.