Hallja, látja, használni is tudja? Jönnek az új ATM-ek

Ennyibe fog fájni az akadálymentesítés hiánya

A WHO becslése szerint 135 millióan élnek fogyatékkal az EU területén. A nem vagy rosszul akadálymentesített szolgáltatások milliárdokban mérhető veszteséggel járnak, vagyis nem elhanyagolható ennek gazdasági hatása. Az akadálymentesítési törvény megsértése esetén főként pénzbírságokra lehet számítani, amelyek nyilván az eset súlyosságától, a cég méretétől és a jogsértés ismétlődésétől függően változhatnak, de adott esetben akár a 100 ezer eurót is elérhetik. A hatóságok felfüggeszthetik a szolgáltatás nyújtását is. Az ergomainia.hu azt is írja, hogy 2025. júniusi határidő előtt már létező termékek és szolgáltatások további 5 éves türelmi időt kapnak 2030 júniusáig, hogy teljes mértékben megfeleljenek az új európai hozzáférhetőségi törvénynek.