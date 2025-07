Agávé-virágzás: egyszeri, de felejthetetlen

Az egyik arra járó elmondja: minden nap megfigyeli, mert nem tudja, mikor találkozhat hasonlóval a jövőben. Egzotikus megjelenésével engem is lenyűgözött anno az agávé, amikor először láttam a Peljesac félszigeten, ahol egy kápolna tövében két virágzó példányt sikerült lencsevégre kapnom.

Virágözön a magas ág csúcsán

Fotó: HTV

Bár az örökzöld pozsgás növény nem őshonos Dalmáciában, ám illik a déli parthoz. Mint valami óriás, több karú gyertyatartó messziről vonzza a tekintetet. Közelről a sárgás-zöldben pompázó díszeinek kellemes illata is rabul ejt.

A jelenség mondások sorát juttatja eszembe. Például: türelem rózsát terem, esetünkben agavévirágzást; vagyis a kitartó várakozás végül sikerrel jár, meghozza gyümölcsét. Későn érő típus - mondhatnánk rá, akár az emberre. Látványa Kosztolányi Dezsőt is megihlette, verset írt a Tirrén tenger partján megbúvó magányos agavéról, amely kis időre fényt hozott a mindennapjaiba és meditációra késztette. Költőtársa, Petőfi is megfogalmazta e csodás érzést: „Oh természet, oh dicső természet!/ Mely nyelv merne versenyezni véled?”

A Peljesac-félszigeten a kápolna tövében

Fotó: A szerző archívumából

Neve a latinosított ógörög „agavusz” szóból ered, jelentése jeles, előkelő, csodálatra méltó. A kifejezés, mint oly sok nyelvben, a horvátban is a nőnemű főnevekhez tartozik. Rozettás, azaz rózsára emlékeztető levelei húsosak és vastagok, a tőből erednek. Akár 2-3 méter hosszúak és 30 centi szélesek. Színűk a világoszöldtől a hamvaskékig terjed - ez utóbbi árnyalat a párolgást csökkentő viaszos bevonatot képez. Szélük éles és fűrészes, a csúcsokon szúrós tövissel. Ez védi őket az illetéktelenektől. Hosszú életű, egyes példányai száz évig is élnek, de azok is csak egyetlen egyszer borulnak virágba. Utána búcsúzóul, amolyan érzelgős hattyúdal módjára, elszáradnak, A növényhatározó 270 főfajt sorol föl belőle. és még több alfajt. Legelterjedtebb az amerikai változat, az agave americana.

Rozettás, csíkos levélzetével a dalmát kertek és parkok dísze

Mexikóban őshonos. Ott már kilencezer éve ismerik, belőle készül az ország nemzeti itala, a tequila, amely az ugyanilyen nevű városról kapta a nevét. A párlat alkoholtartalma alacsonyabb a mi pálinkánknál, így itatja magát Gyógyászati célokra is használják, prebiotikus tulajdonságai révén a bélflórára egészségének a javítását szolgálja. Készül belőle hidratáló krém is. Szára és a levelek töve ehető, magas szénhidrát tartalommal; az alkoholos italok erjesztésénél ezt a sajátosságát használják.