Afrika oroszlánjai a reneszánsz falak között – különleges kiállítás Egerváron!

A kiállításra sokan eljöttek, hangulatos zenéről a Thrills Acoustic együttes gondoskodott, a kiállítót, s képeit pedig a tárlatot szervező Paulovics Zoltán festő mutatta be. Dr. Horváth Krisztina fiatal, törékeny nő, akiről kiderült, hogy vadászik, sőt rendszeresen jár lőgyakorlatokra is, netovább, Afrika szavannáit is szívesen felkeresi. -Hogy csinálja mindezt- kérdeztük tőle.

Krisztina szájsebész, vadász, fotós kedvence az afrikai szavanna

Fotó: Győrffy István

– Gyermekkoromtól kezdve szerettem az állatokat, ez úgy ragadt rám, hogy anyukám biológiát tanít, a nagyszüleim pedig tartottak állatokat, s keszthelyi gyermekként az állatokhoz nőttem. Az egyetemen, harmadéves voltam, az akkori gyakorlatvezetőm vadász volt, s rengeteg afrikai történetet hallottam tőle, láttam a trófeáit is. Ennek hatására iratkoztam be vadásztanfolyamra és 2011-ben sikeres vadászvizsgát tettem. De ekkor már kifejezetten vonzott Afrika, s a fényképezés is. A puska mellett a fényképezőgépet is vittem magammal, hogy megörökíthessem a szép tájakat, a vadakat. És az álmom is teljesült, 2022-ben eljutottam Afrikába – meséli. Megtudjuk, hogy ekkor csupán két napos szafarira volt lehetősége, de ekkor az is eldőlt, hogy ennyi nem elég belőle.

Mint a kiállítás bemutatkozójában írja: „Afrika beeszi magát az ember bőre alá. És amikor az ember otthagyja, akarva-akaratlanul magával visz belőle egy darabot: Afrika dalát. És már soha nem lesz olyan, mint előtte volt. Sem Afrika, sem az ember, aki megjárta Afrikát.”

Krisztina kedvencei az oroszlánok

Fotó: Győrffy István

– Kétszer jártam a Serengeti Nemzeti Parkban. Először egy nyári szezonban, közép-dél Serengetit bejárva, másodszor pedig egy szeptember végi út során, az északi részen, ahol a gnú-csorda vándorlásának legismertebb szakaszán, a Mara folyón történő átkelésnek lehettem tanúja. Ez fantasztikus volt! Nehéz kiszámítani, hogy egy ilyen út során milyen élményekben lesz része az embernek, mert a vadon mindig tartogat meglepetéseket. Nekem úgy gondolom mindkétszer nagy szerencsém volt. Például az első alkalommal a táborhelyünk pont egy legelő gnú-csorda közepén volt. Egészen elképesztő ilyen különleges társaságban lenni. A vacsora alatt és egész éjszaka azt hallgattuk, ahogy legelnek a sátrunk mellett, pár méterre tőlünk az állatok… - emlékezett vissza erre az éjszakára, majd megemlíti, hogy a gnúkhoz egy másik, szintén felejthetetlen élménye is kapcsolódik.