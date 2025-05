Gondoltad volna, hogy ez a növény alvászavar és torokfájás ellen is jó? (galéria)

"Nekem a legkedvesebb vadvirágom!", újságolta az andráshidai asszony, aki a házuk előtti bokrokat nem engedte lekaszálni, had ragyogjanak a kerten kívül, ahol fotóztuk őket. A kedves virágot sütemények és saláták ízesítésére, salátaolaj készítésére használják. Leveleit nyersen vagy főzve fogyasztják (mint a spenótot), de csak a virágbimbók kifejlődése előtt. Virágszirmait vörös ételfesték készítésére, szirupkészítésre is alkalmazzák, sőt, régen bort is színeztek vele. A pipacsvirágból gyógy készítményeket is készítenek, jó köhögéscsillapító és enyhén nyugtató hatású, teája toroköblítésre és alvászavarok ellen is jó.