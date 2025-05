Beetettek, vártak, reméltek - de alig fogtak

Az első fordulóban, a Vasi Vizeken–Garbolino–TackleBait Kéthatár-tó Kupán már a nevezések számából is kitűnt: a sorozat népszerűsége töretlen.

A Vasi Vizeken versenysorozat kerkafalvi szezonnyitójának díjazottjai: balról jobbra Puskás Norbert, Linter Hunor, Goldmann Dominik, Vogl Zalán, Máthé Zalán, Kajtár Diána, Mácsek Attila, Németh Gábor,Gaál Dezső Kádi Szabolcs, Kádi Attila,

Vasi Vizeken: elkezdődött a horgászszezon Kerkafalván

A helyek gyorsan beteltek, és végül 54 horgász sorakozott fel a starthoz három kategóriában: 19 versenyző, 26 hobbi horgász és 9 ifjúsági induló mérte össze tudását. A helyi horgászegyesület példás munkájának köszönhetően tiszta, gondozott horgászhelyek várták az indulókat. A verseny hivatalos megnyitóján Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke és Nemes Kálmán, a Kéthatár-tó HE elnöke köszöntötte a résztvevőket. A sorsolás után a versenyzők két, a hobbi horgászok három, az ifjúsági indulók pedig egy szektorban foglalták el helyeiket és a dudaszóra elindult a négy órán át tartó küzdelem.

Türelemjáték

Volt mit kifogni a horgásztóból Kerkafalván, az elmúlt másfél hónapban 1150 kilogrammnyi ponty került a vízbe, ám a fogások ezúttal nem voltak bőségesek. Az első órákban csak elvétve akadt horogra nagyobb ponty vagy fehérhal, így a résztvevőknek nemcsak a halfogással, de a türelemmel is meg kellett küzdeniük.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként az első három helyezettet serlegekkel , érmekkel, valamint a Garbolino–TackleBait Horgászáruház által felajánlott értékes ajándékutalványokkal díjazták. A díjakat Mácsek Attila, Kerkafalva polgármestere adta át a szövetség képviselőivel közösen.

A Vasi Vizeken legjobb sporthorgásza

Versenyző kategória győztese Linter Hunor (Répcelaki Városi Bányász HE) lett 6,36 kilogramm fogással. A hobbi kategóriát Németh Gábor (Ölbői Horgásztó SHE) nyerte 5,38 kg-al. Az ifjúságiak közt Máthé Zalán (Elektromosok SHE) fogta a legtöbbet, 0,76 kg-ot.

A verseny végén a Kerkafalvi Kéthatár-tó HE vezetősége hagyományosan megvendégelte meg a résztvevőket és kísérőiket.

A versenysorozat május 17–18-án folytatódik a Döröskei tavon.