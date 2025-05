Itt az ideje integetni 58 perce

Ismét a dunántúli utakon a Google kamerás autója: Zalában már volt, akiből mém lett

Május 6-án újra elindultak a Google különleges utcakép autói, hogy a legfrissebb 360 fokos felvételekkel bővítsék a Google Térkép kínálatát, azaz megörökítsék hazánk legnépszerűbb városait és tájait. A különleges kamerarendszerrel felszerelt Street View járművek a hírek szerint bejárják a Dunántúlt is. A friss képek nemcsak a változásokat mutatják be, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy felfedezzük a legszebb magyar helyeket anélkül, hogy elhagynánk otthonunkat. Sőt, aki nem vigyáz, akár fel is kerülhet a térképre, mint az történt néhány éve azzal a zalaegerszegi férfivel, akit a Google utcaképe tett országszerte ismertté.

A Google rendszeresen járja az utakat speciális Street View, azaz Utcakép autóival, hogy a Google Térképen minél pontosabban tükrözhesse a környezetünkben bekövetkezett változásokat, és ezáltal a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa a felhasználóknak. A szolgáltatás 2013-as magyarországi indulása óta a Street View képeket már többször is frissítették. A Google különleges kamerarendszerrel felszerelt Street View járművei minden bizonnyal ellátogatnak Zalába is

Forrás: PR CONSULTANT A Google nemcsak az utakat, hanem számos magyar város sétálóutcáit és különleges, autóval nem megközelíthető helyeit is bejárta már kameráival. A Street View segítségével virtuálisan sétálhatunk Zalaegerszeg belvárosában, felfedezhetjük a keszthelyi Balaton-partot, de körülnézhetünk akár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark környezetében is – anélkül, hogy kimozdulnánk otthonról. A Google Street View zalai sztárja A Google számára kiemelten fontos a személyes adatok, a magánszféra védelme. A képek közzététele előtt ezért speciális technológia gondoskodik arról, hogy az arcokat és rendszámokat automatikusan elhomályosítsa, így azok nem lesznek beazonosíthatók. Emellett mindenki számára elérhető a képek jobb alsó sarkában található „Hiba bejelentése” funkció, amely lehetőséget nyújt további részletek – például házak, járművek vagy személyek – utólagos elhomályosítására is. Ezt valószínűleg nem tudta az az 51 éves balatonőszödi férfi, aki vasvillával verte szét még 2023-ban a Google autójának kamerarendszerét, az esetről a sonline.hu számolt be. De országos hírnévre tett szert az a zalaegerszegi férfi is, akit a Tó utcában fotózott le az autó - a biciklije mellett fekve. Utólag arról nyilatkozott: egy buliból kerekezett hazafelé, s bár társai óvták attól, hogy felüljön a drótszamárra, ő nem hallgatott rájuk és elesett, akkor készülhetett róla a fotó. "Bár én lettem a Google magyar sztárja, de szerencsére ez nem változtat az életemen" - nyilatkozta még 2018-ban a Blikknek. Utazás térben és időben Az Utcakép több milliárd panorámaképből épül fel, ezek egy része a Google saját gyűjtése, másik része pedig a közreműködő felhasználóktól származik. A közös munka eredményeként ma már bárki bebarangolhatja a világot anélkül, hogy elhagyná otthonát. A szolgáltatás emellett nemcsak a világhírű nevezetességek, galériák vagy múzeumok bejárását teszi lehetővé, hanem azt is, hogy az érdeklődők az Időgép funkció segítségével visszaforgassák az idő kerekét, és megnézzék, hogyan változott egy, az évek során többször ,,befotózott” helyszín. 5 kontinens, 280 milliárd kép A Street View, vagyis az Utcakép szolgáltatás mára minden kontinensre eljutott, és több mint 100 országot és területet örökített meg, mintegy 280 milliárd képpel. A Street View oldalán keresztül panorámaképeken fedezhetjük fel a világ leglátványosabb vagy legnehezebben megközelíthető helyeit is, például az Amazonas-medencét, az Antarktiszt, a Machu Picchut, a Grand Canyont, Velencét, az Eiffel-tornyot, a Burj Khalifát vagy éppen a Nemzetközi Űrállomást. A szolgáltatás elérhető asztali gépen, mobil eszközökön és a Google Earth-ben is.

