A hosszú hétvége hátralévő napjain sem unatkozunk! Mutatjuk a zalai programokat

Kultúrtörténeti barangolás a keszthelyi axison

A séta a Balaton-parttól indul szombaton 10 órakor a történelmi belvárosán át a Festetics-kastélyig.

Péntek a keszthelyi Balaton-parton

Május 2-án délután 15 órától izgalmas kézműves és interaktív programokkal indul a program a keszthelyi Balaton-parton: lesz Balaton Óriás Társasjáték, világítótorony-építés, találkozhatunk Csontos Veronika fazekassal, megtekinthetjük a csipkeverés bemutatóját, valamint Bognár Edit népi iparművész is jelen lesz. 16 órakor a horvátországi Quintetto Recreativo crossover koncertje csendül fel, majd 17 órától a Tekergő Bábszínház előadásában láthatjuk Cilike, a hiszékeny egérke című bábdarabot. Este 19 órakor a Néhai Bárány lép színpadra, 21 órakor pedig a CRAZY LITTLE QUEEN TRIBUTE BAND ad élő koncertet a Queen legnagyobb slágereivel. Az estét 23.30-tól koncert és utcabál zárja a Crazy Live zenekarral.

Szombat a keszthelyi Balaton-parton

15 órától megnyitja kapuit a Varázshangok Játszóház a keszthelyi Balaton-parton, ugyanebben az időpontban bemutatkoznak a GKMK szakkörei is: a Sakkozz velünk! játékos sakkbemutatót tart, a Bridzs Klubhoz Dr. Kukorelli Pál ad bevezetőt, ismerkedhetünk a tarokk alapjaival, illetve a Gémkapocs Társasjáték Klub programján is részt vehetünk. Szintén 15 órától megtekinthető a keszthelyi Festetics-kastély történelmi modellvasút-kiállítása, valamint a Keszthelyi Yachtkikötő interaktív bemutatóján a vitorláscsomók kötését is megtanulhatjuk. 17 órakor a Miamanó Színház mutatja be Csalavári Csalavér című zenés mesejátékát, 18.30-tól Hajdu Klára és Szakony Milán lép színpadra. Az estét 20 órától a MOHIKÁN koncertje, majd 22 órától Sza-Sza Dj és Dj Leewi közös bulija zárja.