Ilyen sokszínű lehet egy gyermeknap, ha még egy vásári komédiás is ellátogat az eseményre (galéria és videó)

Hivatalosan május utolsó vasárnapja a gyermeknap, de akkor sok rendezvény van. Ezért gondolták azt, hogy előrehozzák a gyermeknapot és összekötik a madarak és fák napjával, hogy minél több gyermek ismerje meg az intézményt, illetve részese lehessen programjainak, mondta el érdeklődésünkre Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac igazgatója. A piaci gyermeknap tehát ilyen szándékkal jött létre, amelyre a madarak és fák napja alkalmából Madarakkal szárnyalók címmel alkotói pályázatot hirdettek.

Piaci gyermeknap a Göcseji Tudásközpontban. A rendezvényen kézműves foglalkozásokkal várták a családokat. Képünkön balról Hangya Ágnes kerámia-készítő, Nikitscher Bernadette szakmai vezető, Balogh Liza és Horváth Judit mandalafestő

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Piaci gyermeknap – kiállítással

A felhívásra rengeteg pályamunka érkezett, amelyekből a Göcseji Tudásközpont emeletén kiállítást rendeztek be. Óvodás, iskolás és felnőtt kategóriában állították ki a műveket, amelyen belül több díjat is kiosztottak szombaton. A művek szárnyaló fantáziáról árulkodtak és sokféle technikával készültek. Balogh Liza például a pontozásos technikával készítette el a madarak és fák napja ihlette alkotását. Az alkotásokra a közönség is szavazhat május 22-ig, a kiállítás zárásáig. Aznap adják át a közönségdíjakat.

Vásári komédiás. Szabó Attila: Vitéz László a világ körül című bábjátékát tekinthették meg a családok

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vásári komédiás és madártej is volt

A piaci gyermeknapra vásári bábjátékkal is készült a Göcseji Tudásközpont, felidézve az egykori vásárok hangulatát, ahonnét nem hiányozhatott a vásári komédiás. Nagyon sok gyermek és felnőtt ült le a kis paraván elé, hogy megtekintse Szabó Attila: Vitéz László a világ körül című bábjátékát és hogy drukkoljon a főszereplőnek, aki nagymamájához akart eljuttatni egy csomagot. A madarak és fák napja kísérte gyermeknapon madártejet is kóstolhattak a gyerekek a Parázs Bisztró jóvoltából.