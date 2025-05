Műszempilla? Lifting? Vigyázz, erősen allergén, komoly bajt okozhat!

Leggyakrabban akut szemfelszíni irritáció, szemhéjszéli gyulladás, valamint allergiás reakciók léphetnek fel, amelyeket a műszempilla-ragasztóban található vegyi anyagok okozhatnak. A gyors száradást elősegítő, erős allergénként ismert vegyületek nemcsak az első alkalommal, de akár sokéves használat után is kiválhatnak panaszokat – hívja fel a figyelmet dr. Barcsay-Veres Amarilla, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa az egyetem honlapján.

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Vannak, akiknél már az első használat után néhány percen, egy-két órán belül kialakulhatnak az akut panaszok.

Szemhéjduzzanat, szemvörösség, fájdalom, könnyezés, viszketés, fényérzékenység, nehezített szemnyitás esetén a műszempillát és a ragasztót a legrövidebb időn belül el kell távolítani, hűsítő borogatást kell tenni a szemre és orvoshoz kell fordulni

– mondja dr. Barcsay-Veres Amarilla. A Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa hozzáteszi: a szemészeti vizsgálat fontos része ilyenkor, hogy megállapítsák, nem jutott-e idegentest, ragasztómaradék a szemfelszínre vagy a szemhéj alá, ami akár szaruhártya-gyulladást, rosszabb esetben szaruhártya-fekélyt is okozhat, amely tartós látáskárosodással is járhat.

Az allergiás reakciók többszöri műszempilla-viselés esetén idővel fokozódhatnak.

Aki egyszer érzékenyen reagált a ragasztóra, az abból kiáramló gőzre, akár súlyosabb tüneteket, légszomjat, köhögést, mellkasszorítást is tapasztalhat.

Ebben az esetben mentőt kell hívni – hangsúlyozza az adjunktus. Hozzátette: az atópiások, vagyis akik túlzott válaszkészséget mutatnak a szokásos környezeti hatásokra, sokkal gyakrabban érintettek. Az atópiás személyek, akiket ekcémával, allergiás náthával vagy asztmával diagnosztizáltak, nagyobb eséllyel reagálnak érzékenyen a ragasztóban található anyagokra.

Dr. Barcsay-Veres Amarilla, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa a műszempilla viselésének káros hatásairól írt.

Forrás: semmelweis.hu

Műszempilla-viseléskor a baktériumok is elszaporodhatnak

Egy másik, az előbbinél is gyakrabban előforduló kórkép a szemhéjszéli gyulladás (blepharitis). Ezt a krónikus betegséget rendszerint a bőr felszínén jelen lévő baktériumok túlszaporodása kíséri. Gyakran, műszempilla-viselés esetén a nem megfelelő higiéniától is kialakulhat. Vöröses, gyulladt szemhéjszéllel és bőrhámlással jár, a szempillatöveknél korpára hasonlító, fehéres hámtörmelékek megjelenésével kezdődik. Bakteriális felülfertőződés esetén sárgás váladék jelenik meg a szem sarkában. A gyulladás következtében a természetes szempillák is sérülnek, megritkulnak, akár ki is hullhatnak.

A műszempilla eltávolítása után a betegek azt tapasztalják, hogy a korábbinál is kevesebb szempillájuk van

Blepharitis esetén gyorsan le kell szedetni a műszempillákat, hogy ne okozzon további gyulladást, és orvoshoz kell fordulni.