Melanoma 3 órája

Ez a fotó megmentheti az életed - akár otthonról is azonosítható a rákos megbetegedés, mutatjuk, hogyan

Egyetlen fotó azonosíthatja a rákos megbetegedést. Androidos készülékekről és iPhone-ról is letölthető az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatóinak applikációja, amely gyorsan, egyszerűen és ingyenesen segít a legveszélyesebb bőrrák, a melanoma korai felismerésében. Az app használatára biztat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is, aki tavaly maga is megküzdött a rosszindulatú bőrdaganattal.

A korai stádiumban felfedezett melanoma 99 százalékban gyógyítható. Forrás: Illusztráció/Shutterstock Fotó: Gordana Sermek

- Az Egészséges Zalaegerszeg Program egyik kiemelt célja, hogy minél többen rendszeresen járjanak szűrővizsgálatokra, hiszen az időben felfedezett betegségek és elváltozások legtöbbször gyógyíthatók - írja Facebook-oldalán a városvezető. - Kiemelten fontos a bőrgyógyászati, a melanoma-, a bőrrákszűrés is, én pontosan tudom, mennyire lényeges ez, hiszen tavaly magam is átestem egy rosszindulatú bőrdaganaton, ám a szűrésnek, az időben való felfedezésnek köszönhetően sikerült gyorsan beavatkozni. Az Egészséges Zalaegerszeg Programhoz tökéletesen kapcsolódik az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatóinak új fejlesztése - hangsúlyozza Balaicz Zoltán. Zalaegerszeg is csatlakozott a Magyar Életmód Orvostani Társaság által kidolgozott Mozgás receptre kezdeményezéshez. Képünk az együttműködés aláírásakor készült, középen Balaicz Zoltán polgármester

Fotó: Pezzetta Umberto A polgármester posztjában kiemeli: a melanoma az egyik legveszélyesebb bőrrák. Magyarországon tíz év alatt másfélszeresére nőtt az esetek száma. Ez a növekedés nagyobb, mint az összes többi rosszindulatú daganat esetében. Fontos tudni azonban, hogy a korai stádiumban felfedezett melanoma 99 százalékban gyógyítható. Ezt segíti az új applikáció. Mint az ELTE honlapján olvasható: Ulbert Attila vezetésével a Semmelweis Egyetem és az ELTE kutatói még 2018-ban létrehoztak egy mesterséges intelligencián alapuló platformot, amellyel nagyon korai fázisban elcsíphetők a rosszindulatú bőrelváltozások. Május a melanoma tudatosság hónapja A melanoma a legveszélyesebb bőrrák. Az emdee Bőr mobilalkalmazás segítségével megtudhatjuk, szükséges-e orvoshoz fordulni.

Forrás: Balaicz Zoltán/Facebook - Csak le kell fotóznod a bőrelváltozást vagy anyajegyet, és pár másodperc alatt visszajelzést kapsz, hogy szükséges-e orvoshoz fordulni - írja az emdee Bőr nevű mobilalkalmazásról a polgármester, arra is felhívva a figyelmet, hogy május a melanoma tudatosság hónapja. – Figyelj oda magadra és azokra, akiket szeretsz! Ne halogasd. Vizsgáld. Előzd meg.

Majd egy Arthur Schopenhauer-idézettel zárja posztját: „Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.” Ingyen letölthető A mobilalkalmazás ingyenesen használható, és ma már nemcsak Android készülékeken, hanem iPhone-on is elérhető. Az Android app itt található.

A tesztfázisú iPhone app pedig innen érhető el. Évente nagyjából kétezer új melanomás beteget diagnosztizálnak Mivel a melanoma agresszív daganattípus, és már az első tünetek megjelenését követően nagyon gyorsan képezhet áttéteket a szervezetben, fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a rendszeres anyajegyszűrésre és a megelőzésre is, írja a Magyar Nemzet. A cikk megjegyzi: szakértők szerint évente nagyjából kétezer új melanomás beteget diagnosztizálnak, a bőrrákos megbetegedések 90-95 százalékát pedig az UV-sugárzás okozza. Már egyetlen nyári napégés is jelentősen növeli a melanoma kockázatát.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!