Az eső sem riasztotta vissza a kanizsaiakat a Csónakázó-tavi programoktól 1990-ben (galéria)

Bár a meteorológia ezen a századik évfordulón sem volt túl kegyes a majálisozókhoz, ennek ellenére ebéd után zsúfolásig megteltek a nagykanizsai Csónakázó-tó körüli parkolók. És akik kilátogattak, nem is bánták meg. A Hevesi Sándor Művelődési Központ egész napos programot szervezett a szabadtéri színpadon. Többek között felléptek a város néptáncegyüttesei, bemutatót tartottak a vívók, karatésok, sportakrobaták. A tó partján tizenegyesrúgó-versenyen, májusfamászáson és helytörténeti vetélkedőkön nyerhettek ajándékot a vállalkozó szellemű érdeklődők. Közel száz búcsús, vendéglátós, édességárus mellett még egy élelmes orosz társaság is kínálta a portékáit.

Majális 1990-ben a nagykanizsai Csónakázó-tónál Fotó: ZH Archívum

Nagykanizsai majális 1990-ben

„A majálisozók között ott volt Szilágyi Zsigmond, a Hidroplasztik Kft. dolgozója is. Ő úgy vélte, sokkal nyugodtabb ez a május elseje, mint szokott lenni. Szerinte bizakodóbbak az emberek. Örült annak, hogy sok a gyerek és a fiatalságé lett a majális. Tóth Károly és felesége délelőtti tévézés után érkezett a Csónakázó-tóhoz. Mint elmondták, nem hiányzik nekik a politika. Unokanézőbe jött ki Tóth Sándor és felesége, akik együtt 163 évesek. Azt mondták, eddig soha sem voltak kinn május elsejei ünnepségen, s most is csak a vívóbemutatón résztvevő kisunoka miatt vannak itt.

A Látó-hegyről sétált le kutyájával Milley Ferenc, a DKG nyugdíjasa. Elmondta: több mint negyvenéves munkaviszonya alatt rengeteg bányásznapon, május elsején vett részt a vállalat zenekarának tagjaként, de ilyen boldog ünnepet még nem látott. S ő emlékszik arra is, amikor Kiskanizsán a csendőrök verték szét a békésen, sörözve május elsejét ünneplő munkásokat.” (A Zalai Hírlap 1990. május 2-ai lapszámában megjelent riportból idéztünk.)

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából nagykanizsai majálisok fotóiból válogattunk.