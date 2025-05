A lilaakác a kertek dísze, ha megzabolázzuk (galéria)

A zalaegerszegi Szabó Jánosnak Dobronhegy melletti Balázsfai-hegyen van pincéje, amely előtt ilyenkor megállnak a járókelők, hogy rácsodálkozzanak az épület elejét beúszó lilaakácra. A hatalmas fürtökben lecsüngő virágfűzérek pazarul ékesítik a hajlékot. A 85-ik évében járó tulajdonos büszke is a gyönyörű növényre. Sokan kérdezik, mit kell tenni ahhoz, hogy ilyenné váljon a lilaakác, ezért megosztjuk az erről szerzett ismereteinket. A lilaakác ősi hazája Kína, de mára elbűvölte az egész világot a nem mindennapi virágaival. Hát hogyne, hiszen az emberek imádják a hatalmas, lila vagy fehér virágfüzéreket, amelyek májustól júliusig nyílnak a kertekben. A lilaakácra azonban oda kell figyelni, mert gyorsan terjed és gyökerezik, elszabadulhat a kertekben, amit jó metszéssel meg lehet zabolázni. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a növényt vissza lehet metszeni télen, majd a nyár derekán is. A nyári metszést az elvirágzás után körülbelül két hónappal célszerű elvégezni, s ennek a metszésnek a célja, hogy ésszerű határok között tartsuk a növény erőteljes növekedését, terjedését, és újabb virágzásra serkentsük. Ilyenkor a friss hajtásokat három rügyre vágjuk vissza, ezekből fognak az elkövetkező szezonban kifejlődni a leveles hajtások, illetve a virágbimbók. A csúnyán túlburjánzott lilaakácot szintén érdemes megmetszenünk. Ettől sem kell félni, olyan mértékben nyírhatjuk vissza a hajtásokat, amennyire csak szeretnénk, akár egy méter magas növényre is megnyírhatjuk. Ezzel azt érjük el, hogy a következő tavasszal szép, életerős hajtások nőjenek a megmaradt ágakból. Egy erős visszametszéssel azt is elérhetjük, hogy egy idősebb tő, amely egy ideje már nem hozott virágot, újra virágba boruljon.