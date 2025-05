Kerkafalva - két ősi falu közös akarattal (galéria)

A szószék

A templombelső a galériákkal és a szószékkel

A galériák padjai, boltívei

Kerkanémetfaluban volt a református elemi iskola. A két település a reformáció zalai bástyájának számított: a lakosság 80 százaléka református vallású volt. A község első templomát Németfaluban 1843-ban fejezték be, ám az 1912-ben leégett. Az új templomot 1913-ban szentelték fel.

A falu településképi arculati kézikönyvéből tudjuk, hogy „helyi védelem alatt áll a község historizáló stílusú református temploma, a világháborús emlékmű, 13 lakóépület és egy istálló a pajtával. A védelemben részesülő épületek a falu egykori identitását őrző, a múlt század első feléből és a századforduló időszakából megmaradt értékes lakó és gazdasági épületek, melyek építésének korából reprezentálják a tehetős kis és középparasztság életkörülményeit. A helyi védettséggel rendelkező 13 lakóépület tartalmazza az összes értékes régi épület sajátosságait, melyek együttese a falu építészeti örökségét, építészeti arculatát is meghatározzák. Ezeknek az épületeknek a mennyisége és minősége teszik építészetében egyedülállóvá, a tájegység sajátosságát és múltját leginkább megtartó településsé Kerkafalvát.” Mindezek a falu régi épületeinek vonzását is jelentik, tehetősek vásárolták, vásárolják meg, újítják fel ezeket a házakat, amelyek a falusi turizmus alapjait is jelentik.

Hősi emlékmű

A kerkapénteki falurész temetője

-Ötven lakott ház van a körülbelül nyolcvan épültből a faluban, s ezek közül nyolcnak a tulajdonosa foglalkozik falusi turizmussal - mondja Attila, akivel végig járjuk a község utcáit, gyönyörű ligetes határát. – A magyar falu programra és a saját megtakarításainkra is alapozzuk a fejlesztéseinket, amelyek főleg utak építését javítást takarja. Régi épület felújítások, átépítések vannak jelenleg is folyamatban, s két új ház építésének előkészítéséről tudok. Remélhetőleg folytatódik az öregek otthona építése is, ami sajnos egyszer már abbamaradt. Ez eredetileg osztrák magyar projekt volt, 3000 négyzetméteres objektum lett volna, aminek 2006 ban tették le az alapkövét. Az „Öreg tölgy” névre keresztelt gondozási központ építése azonban csődbe ment. A közelmúltban magántulajdonba került az épület, folyik az újra tervezése, az állapotfelmérés. Remény van rá, hogy befejeződik ez a beruházás, annak idején 30 dolgozóval terveztek, ami nagyon fontos lenne a falu számára.