Kapszulás kávét iszik? Fogadjunk, hogy ezeket nem tudta!

Nem kell hozzá különösebb kutatás, hogy megállapítsuk: a magyar ember kávéfüggő. A legtöbbünknek a nap egy jó kávéval indul, a munkahelyeken szinte szertartás a kávézás, de a barátnős beszélgetéseknek is elengedhetetlen kelléke a fekete. A kávépiacon manapság egyre népszerűbbek a kapszulás kávék.

Népszerű a kapszulás kávé, de tudja-e, mi történik a használt kapszulákkal?

Fotó: Antal Anita

Kényelmes, gazdag aromaválasztékú, de drága és csak szemetet termel?

A kapszulás kávé kényelmesen, egyetlen gombnyomással előállítható. Nem kell tisztítgatni főzés után a kávéfőző környékét, nem kell szedegetni a mellészórt kávészemeket, és a kotyogósokkal ellentétben nem kell félni attól, hogy "kifut" a kávé. A kapszulás kávé mindig garantáltan friss, és óriási ízválasztékot kínálnak ezekből a gyártók.

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a kapszulás kávék egy-egy adagjának ára jóval magasabb, mint a kávéfőzőben főtt kávéké.

Egy számítás szerint egyetlen kapszulás kávé, mely alapvetően 5-6 gramm kávét tartalmaz, 80-200 forintba kerül, míg, ha őrölt kávét főzünk a jó öreg kotyogósban, akkor 8-15 gramm kávét használunk fel, aminek ára 45-100 forint.

A matek az matek, biztos, hogy a kapszulás drágább.

Ráadásul a kapszulákkal rengeteg hulladékot termelünk, és a kapszulák előállítása is hatalmas energiát igényel, hiszen azokat jellemzően alumíniumból készítik, s tudvalévő, hogy az alumíniumgyártás nagyon energiaigényes folyamat.

A kapszulás kávé használat után újrahasznosítható

A gyártók szerencsére egyre környezettudatosabbak e téren, és nagyon fontos lenne, hogy a fogyasztók is azokká váljanak

Az egyik legnagyobb gyártó, a Nespresso visszagyűjti a kapszulákat, ehhez a rendelésünk során be kell pipálnunk a gyűjtőzacskó igénylést, így amikor a rendelésünk érkezik, az tartalmazza a gyűjtőzsákot is. Ha másutt vásároljuk meg a kapszulás Nespressot, akkor is tudunk speciális zsákban gyűjteni és azt leadni a gyűjtőpontokon. Ezeket a pontokat a Media Markt egyes üzleteiben találjuk, vármegyénkben Zalaegerszegen, a Balatoni úti üzletben. Itt tudunk zsákot igényelni és ide tudjuk leadni a használt Nespresso és Nespresso Dolce Gusto kapszuláinkat.