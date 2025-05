Ezek a programok várnak rád Zalában a hétvégén - mutatjuk a kínálatot

Gyerekek, madarak és fák napja a piacon

A madarak és fák napjához kapcsolódva rendez piaci gyermeknapot szombaton 8 órától a zalaegerszegi Göcseji Tudásközpont – Helyi Termék Piac. Tíz órakor bábszínház kezdődik (Szabó Attila: Vitéz László a világ körül), a Parázs Bisztró 10.45 órától ajándék ételkóstolóval kedveskedik, 11 órakor nyitják meg a Madarakkal szárnyalok című kiállítást, mely gyermek-alkotásokat vonultat fel. Reggeltől délig kézműves foglalkozások is zajlanak.

A szervezők tájékoztatása szerint több mint 1100 résztvevővel zajlik majd le vasárnap a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány kilencedik jótékonysági futóversenye. A rajt délelőtt 9 órakor lesz a zalaegerszegi ZalaZone teszpálya területén, majd 66 kilométeres táv vár a mezőny tagjaira, akiket délután két órától várnak a célban, a keszthelyi Fő téren. A kép a tavalyi programon készült.

Májusünnep másodszor

Zalaegerszeg ságodi városrészének közösségi házában szombaton 12.30 órától másodszor rendeznek hagyományőrző májusünnepet. Lesznek előadások, fellép a csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub dalköre, illetve Gébárton tókerülő sétát is tartanak. A Betli Presszóban tekeverseny zajlik majd, a sportpályán a gyerekeket pónilovaglás, hintózás, ugrálóvár, kézműves foglalkozás és foci várja.

Születésnapi retró

Retró diszkót rendeznek szombaton este 9 órától a zalaegerszegi Apáczai művelődési központban. A zenei kínálatban a 80-90-es évek legnagyobb slágerei szerepelnek. Születésnaposoknak a belépés ingyenes.

Kézműves kiállítás

Keszthelyen, a Balaton Színházban pénteken 17 órakor nyílik meg Simkó Istvánné és Dóczi Erzsébet kézművesek kiállítása.

Goldmark koncert

A keszthelyi Balaton Színházban ma este hét órától Goldmark Károly Emlékhangversenyt ad a Zala Szimfonikus Zenekar. Vezényel Bognár Ferenc, zongorán közreműködik Tóth László.

Városismereti séta

Szombaton 10 órakor városismereti séta indul Keszthelyen, a Balaton-parttól a Festetics-kastélyig.

Emlékhelyek napja

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye is csatlakozik az Emlékhelyek napja országos rendezvénysorozathoz. Keszthelyen szombaton 10 órakor indítják majd be először a Fowler-féle gőzeke-lokomotívot, illetve kézműves foglalkozás és családi felfedező játék is indul. Délután két órától lehetőség lesz lovaskocsizásra, illetve tárlatvezetés, állatsimogató, valamint népi fajátékok is várják a vendégeket.

Zene és Jókai

Szombaton 16 órától Zene és Jókai a fák alatt címmel rendeznek programot a keszthelyi Erzsébet ligetben. Gitáron Palkovics Márton és Kovács Marcell játszik, s a közönség soraiból várják azokat, akik egy-egy rövid Jókai-idézet felolvasására vállalkoznak. A program előtt, 15 órától rajzfoglalkozás lesz gyerekeknek.