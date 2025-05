Füstbe borította a Göcseji utat - ilyen autót biztosan nem akarsz magad előtt látni! (videó)

Amint az a felvételen is látszik: az autó nem induláskor, hanem gyorsításkor kezdi mind jobban ontani magából a füstöt, egy autószerelő lehet, ránézésre is tudja, milyen probléma állhat a háttérben. Ami viszont biztos, hogy sem a környezetnek, s miután nyilvánvalóan belélegzik, az autóban ülőknek, sőt a mögöttük haladóknak sem tesz jót a sűrűn gomolygó füst... Egy ilyen füstölő autót egyébként minden bizonnyal a hatóságok is kiszúrnának és kiemelnének a forgalomból egy esetleges közlekedésbiztonsági ellenőrzés során.

Füstölő autó a Göcseji úton

Fotó: ZH

Füstölő autó kontra közlekedésbiztonsági akciók

A Zala Vármegyei Kormányhivatal korábban tartott már ilyen akciókat, pár évvel ezelőtt a vármegye három városában – Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen – három nap alatt összesen 359 járművet tereltek ki a forgalomból az ellenőrök, együttműködve a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal. Tóth András, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának főosztályvezetője akkor azt nyilatkozta lapunknak: jellemzően a korosabb és ránézésre is potenciálisan problémát jelentő gépkocsikat állították meg, és 359-ből 148-nál találtak hiányosságot. Ez azt mutatja, hogy jelentős számban vesznek részt a közúti közlekedésben olyan járművek, amelyek nincsenek megfelelő műszaki állapotban, s ezzel veszélyeztetik a közlekedők biztonságát... Vélhetően ebbe a kategóriába tartozik a videón szereplő járgány is. Reméljük, épp a szerelőhöz tartott vele tulajdonosa...