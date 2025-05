Akik rajonganak a balatoni halért 39 perce

Bödönhajók és csavargőzösök – mindent a kopoltyúsokért

„Szeretem a horgászatot, és a vadászat édestestvérének tartom. Régebben napszámban elültem a Balaton nádasaiban, és fogtam is pár szép pontyot. A legnagyobb majdnem nyolc kiló volt, és ennek kifogása körülbelül egy hat kilós bika izgalmaival ért fel. Mire kiemeltem, folyt rólam a víz, és térdeim szabályosan citeráztak. De örömmel fogtam a keszegeket, compókat és egyéb kis halakat is, mert az úszó rezdülésére sose lehetett tudni, mi van a horog végén…” – vallott Fekete István a horgászat szeretetéről. Vajon milyen múltra tekint vissza a tavi horgászsport? Ez is kiderül dr. Kovács Emőke történész írásából.

Fokozatosan vált egyre népszerűbbé a horgászat a Balatonnál Forrás: sonline.hu/Fortepan

A balatoni halászok a 18. században még úgynevezett halászcéhekben, azaz halászbokrokban működtek, és közösen béreltek egy-egy balatoni területet. Majd 1873-ban meghatározták a balatoni halászat alapszabályait, 1900-ban pedig megalakult a Balatoni Halászati Részvénytársaság, amely nagymértékben megváltoztatta és szövetkezetesítette a halászok munkáját. A tavi halászatnak sajátos eszközei és szókincse alakult ki: a 19. század második harmadáig úgynevezett bödönhajókat használtak, később csavargőzössel, vontatóhajókkal, csörlős hálóvontatóval halásztak. További titkok és érdekességek a sonline.hu cikkében.

