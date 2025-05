Gombócnyi nyár: így alakulnak a fagyi árak a Balatonnál

A 2025-ös nyári szezonban a Balaton zalai partszakaszán – beleértve Keszthelyt, Gyenesdiást, Vonyarcvashegyet, Balatongyörököt és Hévízt – a fagyi árak jelentős emelkedést mutatnak. Az átlagos ár egy gombóc kézműves fagylaltért 600–700 forint között mozog, ami 10–15%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A minőségi kézműves különlegességek és az új ízek azonban továbbra is csábítóvá teszik a balatoni fagyizást, akárhogy is alakulnak a fagyi árak

Fotó: Mészáros Annarózsa

Fagyi árak a Balatonnál

A régióban számos neves fagylaltozó található. Gyenesdiáson a Bringatanya, Somogyi fagylalt műhelye 650 forintért kínálja díjnyertes termékeit például az áfonya-fekete ribizli-ibolya trióját.

Gyenesdiáson 650 forint a díjnyertes fagyi

Fotó: Mészáros Annarózsa

Balatongyörökön a Promenád Kávézóban 650 forintért kóstolhatjuk meg Balaton Fagyiját, a „Balatoni mámort” és az idei szent év hideg desszertjét a Halleluja fagyit. Ez a különleges ízvilágú fagylalt diófagylalt karamellizált vörösboros füge öntettel.

A "Balatoni mámor" a Szépkilátó panorámája mellett kóstolható

Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthelyen és Hévízen a fagylaltárak hasonló szinten mozognak. A keszthelyi Jordanics Fagyizóban kétféle méretből választhatunk: a nagy 600, a kicsi 450, a Sétálóutca pultjaiban 600 és 650 forintért kerül fagyi a tölcsérünkbe. Míg a pavilonsoron 650 és 700 forintért kanyarintanak egy gömböt. Hévízen 600-700 forint a nyár sláger terméke, a Sissy Kávézóban 700 forintért kérhetünk egy igazi hely különlegességet; a Hévízi Álmot.

Idén is széles repertoárból választhatnak a fagyi kedvelők

Fotó: Mészáros Annarózsa

Árakat befolyásoló tényezők

A drágulás hátterében több tényező áll: az alapanyagok és az energiaárak emelkedése, valamint a munkaerőköltségek növekedése. Ennek ellenére a balatoni fagylaltárak nemzetközi összehasonlításban még mindig kedvezőnek számítanak. Például Norvégiában egy gombóc fagylalt ára meghaladhatja a 2000 forintot.

Egy gombócot 550 és 750 forint között nyalhatunk el a Balaton-parton. A rolettik ára 100-150 forint, a gluténmentes tölcsér 100-200 forint, a sétálókelyhek ára pedig 100-150 forint között mozog a standokon.

Klasszikus ízek, újítások és vad elképzelések is megjelennek a fagyis pultok mögött

Fotó: Mészáros Annarózsa

Új ízek és különlegességek

A 2025-ös szezonban számos új és különleges íz jelent meg a kínálatban. Az idei sláger a "Dubai csokis" fagylalt - sötét és fehér változatban is, amely mellett olyan különlegességek is elérhetők, mint a sárkánygyümölcs és avokádó-lime, mint új kedvencek a palettán. A piemonti mogyoró és a sós fagyik, úgy, mint pisztácia, mogyoró vagy épp karamell továbbra is hódítanak, illetve a mangónak is örök helye van a toplistás ízek között.