Így még nem látta a Balatont – épületek, amelyek azonnal rabul ejtenek (galéria)

Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület képviseletében köszöntötte a díjátadó közönségét a keszthelyi ünnepségen: – Nemcsak a Balaton vizét, hanem annak környezetét is védeni szeretnénk, és ebbe beletartozik az épített táj is.

Az egyesület idén harmincéves, és ezalatt az idő alatt folyamatosan figyelemmel kísérte a térség építészeti változásait – sokszor aggodalommal. – Láttuk az egyforma, bárhol állhatna-típusú épületeket, de most végre itt egy példa, ami nemcsak megőrzött, hanem hozzáadott – utalt a díjazott keszthelyi épületre. Hangsúlyozta: fontos, hogy legyenek tervezők és megrendelők, akik valóban érzékenyen nyúlnak a balatoni tájhoz. – Bízunk benne, hogy ezek a jó példák ragadósak lesznek – mert most különösen szükség van olyanokra, akik a jövőt építik, nem csupán falakat – zárta sorait Szauer Rózsa.

– Tegyük fel magunknak a kérdést: mit tehetünk mi magunk e pannon táj harmóniájának megőrzéséért? – fogalmazott Deák Krisztina, a műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár az Év Balatoni Háza díjátadóján. Hangsúlyozta, hogy a Balaton építészete nem pusztán funkcionális, hanem érzelmi örökség is: – Ha a boldogságot egy tájjal akarnánk kifejezni, a Balatont választanám.

Szavai szerint e sajátosan balatoni karakter – mint egyfajta építészeti hungarikum – csak akkor őrizhető meg, ha mind a szakma, mind a társadalom felelősen tekint rá. A minisztérium ezért is támogatja a díjat és olyan intézkedéseket, mint a balatoni főépítészi feladatkör létrehozása. – Ez az új intézmény segíthet a fejlődés és a megőrzés kényes egyensúlyának fenntartásában, ami ma talán fontosabb, mint valaha – hangsúlyozta Deák Krisztina.